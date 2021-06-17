Инициированному при поддержке Елбасы проекту "Өзіңнен баста" исполнилось 10 лет

В июне 2011 года впервые в казахстанский кинопрокат вышел анимационный фильм студии Disney "Көліктер 2".

В столице накануне прошел предпоказ одной из самых ожидаемых премьер этого года - анимационного фильма "Лука" от студии Pixar, дублированного болашаковцами на казахский язык, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Ровно 10 лет назад, в июне 2011 года, при непосредственной поддержке Елбасы, Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева впервые в казахстанский кинопрокат вышел анимационный фильм студии Disney "Көліктер 2", дублированный напрямую с английского на казахский язык.

С тех пор в кинотеатрах страны было показано еще 35 дублированных на казахский язык фильмов ведущих мировых киностудий Disney, Pixar, Marvel, Sony Pictures и др. Основная доля картин - анимационные шедевры, созданные специально для детей. Благодаря проекту казахский язык стал вторым тюркским языком в дубляже после турецкого и 39-м - в истории компании "Walt Disney". Более 100 отечественных актеров вошли в голосовую базу "Walt Disney Pictures".

Мультфильм "Лука" стал 37-й картиной, дублированной по инициативе корпоративного фонда "Болашак" и компании "Меломан" в рамках проекта "Өзіңнен баста", реализуемого при поддержке партии "Nur Otan", а также неравнодушных спонсоров и меценатов. Идейным вдохновителем проекта является Почетный член Попечительского совета фонда "Болашақ", первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек.

В этом году исполнилось 10 лет фонду "Болашақ" и проекту по дубляжу фильмов "Өзіңнен баста", способствующему реализации права каждого казахстанца на доступ к высококачественному зарубежному киноконтенту на родном языке. Последние годы мы активно работаем над тем, чтобы проект стал частью национальной политики по созданию качественного мультимедийного контента на государственном языке для детей и взрослых, - сказала в ходе предпоказа председатель Попечительского совета фонда "Болашақ" Динара Чайжунусова.

Она отметила, что фонд входит в Рабочую группу по обсуждению проекта закона по вопросам кинематографии. При этом расширение мер государственной поддержки в обеспечении дубляжа анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра является одним из индикаторов утвержденной Дорожной карты по реализации предвыборной программы партии "Nur Otan".

Мы внесли ряд предложений в части государственной финансовой поддержки дубляжа зарубежного детского контента и фильмов для семейного просмотра, регулирования времени сеансов в прайм-тайм, распределения долей киносеансов на государственном и иных языках, введения налоговых преференций для кинотеатров, осуществляющих прокат дублированных на казахский язык фильмов, предназначенных для семейного просмотра. Задача Министерства культуры и спорта как уполномоченного органа - уже полноценно взять на себя ответственность по их реализации, - добавила Динара Чайжунусова.

В целом, по информации пресс-службы "Nur Otan", в рамках реализации своих предвыборных обещаний правящая партия намерена способствовать дальнейшему расширению применения государственного языка во всех сферах, увеличению числа школ и детских садов с казахским языком обучения, а также продолжить поддержку традиционной культуры и национальных видов спорта.

В предпоказе принял участие Почетный член Совета Ассоциации "Болашак", аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов.

Как вы знаете, Елбасы сделал очень многое для развития государственного языка, особенно в первые годы независимости. Президент также уделяет особое внимание казахскому языку. Поэтому проект "Өзіңнен баста" фонда "Болашақ" - это большой вклад в развитие казахского языка. Для этих целей не выделялись деньги из госбюджета, это все благодаря спонсорам, и мы выражаем им нашу признательность, - отметил Алтай Кульгинов.

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