Мы ничего не получили - Трамп о саммите Байдена и Путина

Говоря о Путине, республиканец отметил, что "по-настоящему хорошо с ним ладил".

Бывший президент США Дональд Трамп высказался о саммите Джо Байдена и Владимира Путина, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Думаю, в целом мы ничего не получили. Мы предоставили высокую трибуну России и ничего не получили. ... Думаю, для России это был хороший день, я не понимаю, что мы в результате этого получили, - высказался Трамп в эфире телеканала Fox News.

Действующая администрация США во главе с Джо Байденом, по мнению республиканца, не помешала России в строительстве газопровода "Северный поток - 2".

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Также Трамп заявил, что очень хотел бы снять санкции, введенные против России, поскольку российско-американское сотрудничество может быть взаимовыгодным.

Говоря о Путине, республиканец отметил, что "по-настоящему хорошо с ним ладил". При этом Трамп подчеркнул, что "никто не проявлял большей жесткости в отношении России", чем он.

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Бывший президент США напомнил, что его администрация ввела в отношении России "так много санкций".

Мне нравилась идея отменить их. Я был бы рад отменить их, как только они взяли бы себя в руки. Дональд Трамп

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Республиканец, говоря об отношениях между Соединенными Штатами и Россией, отметил, что "они могли бы быть потрясающими".

Они могли бы быть по-настоящему взаимовыгодными для обеих стран. Дональд Трамп

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Вместе с тем он выразил уверенность в том, что Россия заинтересована в экономическом взаимодействии с США.

Нам нужно то, что есть у них. Очень ценные территории с точки зрения добычи ресурсов, многое другое. Могло бы произойти много хорошего. Дональд Трамп

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