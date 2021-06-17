Крупный пожар на заводе в Жанаозене - комментарий Минэнерго

В ведомстве заверили, что количество сжиженного нефтяного газа на складах готовой продукции завода обеспечит потребность региона ориентировочно на двое суток.

В Министерстве энергетики РК прокомментировали крупный пожар на газоперерабатывающем заводе "КазМунайГаза", сообщает zakon.kz.

Читайте также: Крупный пожар произошел на газоперерабатывающем заводе "КазМунайГаза"

В ТОО "КазГПЗ" 16 июня примерно в 22.15 произошло возгорание конструкции воздушного холодильника компрессорного цеха. В 22.52 была произведена локализация и полная ликвидация возгорания. Пострадавших нет. В результате возгорания вышла из строя часть конструкции градирни, основное оборудование (компрессорное) не пострадало. Начаты аварийно-ремонтные работы по восстановлению градирни. По КазГПЗ издан приказ о расследовании инцидента, создан оперативный штаб по ликвидации последствий возгорания. пресс-служба МЭ РК

В ведомстве заверили, что количество сжиженного нефтяного газа на складах готовой продукции завода обеспечит потребность региона ориентировочно на двое суток (порядка 1,2 тыс. тонн).

Согласно информации акимата Мангыстауской области, в регионе на базах хранения имеется остаток сжиженного газа еще на трое суток (порядка 1,5 тыс. тонн).

Кроме того, по данным ведомства, имеется возможность производить альтернативные поставки сжиженного газа в регион с Атырауского нефтеперерабатывающего завода в случае возникновения необходимости.

Работа завода будет полностью восстановлена в ближайшее время. Никаких сбоев по обеспечению сжиженным газом в регионе не ожидается. пресс-служба МЭ РК

Ежемесячно для Мангыстауской области выделяется порядка 18 тыс. тонн сжиженного газа, в том числе с КазГПЗ - 14,5 тыс. тонн и с АНПЗ - 3,5 тыс. тонн. На сегодняшний день, по оперативной информации, с КазГПЗ отгружено более 8 тыс. тонн и с АНПЗ - 1,6 тыс. тонн.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!