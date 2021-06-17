Он снял с машины аккумулятор и продал его.

В Нур-Султане мужчина угнал автомобиль и спрятал в кустах, сообщает zakon.kz.

Об угоне с заявлением в полицию обратился владелец автомашины Audi S4. По его словам, в ночное время неизвестные угнали его авто со двора дома по улице Сейфуллина.

Как выяснилось, проходя мимо дома, злоумышленник заметил машину с незапертыми дверями и проник в салон. В бардачке он обнаружил запасные ключи. Заведя автомобиль, выехал за пределы столицы и спрятал его в лесополосе, расположенной близ поселка Кабанбай батыра Акмолинской области. Затем, сняв аккумулятор, продал его, - сообщили в пресс-службе города.

Полицейские задержали подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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