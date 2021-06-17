Мать Кайрата Нуртаса прокомментировала слухи о его разводе

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Все хорошо, заявила она.
Мать Кайрата Нуртаса - продюсер Гульзира Айдарбекова прокомментировала слухи о разводе сына с Жулдыз Абдукаримовой, сообщает zakon.kz.
(Кайрат и Жулдыз. - прим. ред.) не развелись. Все хорошо, - сказала она в программе Paparazzi на телеканале "Алматы".
Стоит отметить, что последнее фото в Instagram с мужем Абдукаримова постила почти месяц назад.
В свою очередь певец выкладывал в соцсети фото с женой 14 апреля. Тогда он поздравил ее с днем рождения.
Нуртас и Абдукаримова отписались друг от друга в Instagram. Также не подписаны друг на друга в соцсети свекровь и сноха.
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