Мать Кайрата Нуртаса прокомментировала слухи о его разводе

Все хорошо, заявила она.

Мать Кайрата Нуртаса - продюсер Гульзира Айдарбекова прокомментировала слухи о разводе сына с Жулдыз Абдукаримовой, сообщает zakon.kz.

(Кайрат и Жулдыз. - прим. ред.) не развелись. Все хорошо, - сказала она в программе Paparazzi на телеканале "Алматы".

Стоит отметить, что последнее фото в Instagram с мужем Абдукаримова постила почти месяц назад.

В свою очередь певец выкладывал в соцсети фото с женой 14 апреля. Тогда он поздравил ее с днем рождения.

Нуртас и Абдукаримова отписались друг от друга в Instagram. Также не подписаны друг на друга в соцсети свекровь и сноха.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!