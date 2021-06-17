Из каких стран в Казахстан приезжают трудовые мигранты

В основном эти работники заняты в сфере строительства.

Чаще всего трудовые мигранты приезжают в Казахстан из Китая, Узбекистана, Турции, Индии или Великобритании, сообщает zakon.kz.

По данным аналитиков Energyprom.kz, почти половина населения занята в сфере торговли и авторемонта (1,46 млн человек), сельского, лесного и рыбного хозяйства (1,15 млн человек), образования (1,12 млн человек) и строительства (630,76 тыс. человек).

В целях защиты внутреннего рынка труда Министерство труда и социальной защиты населения ежегодно устанавливает квоту на привлечение в республику иностранных специалистов.

В 2021 году квота на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) установлена в размере 0,31% к рабочей силе.

Численность ИРС, осуществляющей в Казахстане трудовую деятельность, на начало мая текущего года составила 15,4 тыс. человек - на 18,2% меньше, чем в прошлом году (18,9 тыс. человек), - уточнили исследователи.

Более половины ИРС приходится лишь на 5 стран: Китай (3,7 тыс. человек), Узбекистан (1,7 тыс. человек), Турцию (1,6 тыс. человек), Индию (1,1 тыс. человек) и Великобританию (930 человек). На начало мая прошлого года основными по исходу трудовых мигрантов в РК были эти же страны.

В разрезе стран трудовые мигранты из Китая, Турции и Индии в основном были заняты в сфере строительства; из Узбекистана - в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства, из Великобритании - в области административного и вспомогательного обслуживания.

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