Мама Андрея Аршавина выиграла суд у его тяжелобольной экс-жены

Теперь она вместе с детьми должна покинуть особняк.

Мама Андрея Аршавина выиграла суд у его экс-жены Алисы, сообщает zakon.kz.

Теперь она вместе с детьми должна покинуть особняк в Коломягах. Как оказалось, этот дом футболист давно оформил на мать.

Съезжать мирно экс-невестка отказывалась, поэтому Татьяна Ивановна обратилась в суд.

Первая инстанция вынесла решение в пользу семьи спортсмена, а на днях Алисе было отказано и в удовлетворении апелляционной жалобы. А это значит, что теперь женщина и трое ее детей занимают коттедж незаконно.

Решение городского суда вступило в силу с момента его оглашения. У Алисы нет легальной возможности его не выполнить. Через две недели дело вернется в Приморский суд с тем актом, который можно обжаловать. Истец - мама Андрея Аршавина - вправе попросить исполнительный лист, который передается в службу судебных приставов. Там, конечно, дадут время на добровольное выселение, а, если его не случится - перейдут к принудительному, - сказал "СтарХиту" адвокат Татьяны Аршавиной Павел Волошин.

По словам юриста, экс-жена футболиста еще может побороться и подать кассацию. А также попросить пристава об отсрочке исполнения решения.

Я уже год больна, живу с разрезанным лицом, без здоровья, без сил. У меня опустились руки. Я больше не могу сражаться ни за здоровье, ни за возвращение прежнего лица, ни за кров для детей, ни просто за дальнейшую жизнь. У меня и моих детей забрали все. Просто потому что так захотелось. Я без сил и уже стою на коленях. Мне с них не подняться. Многие будут писать про бумеранг и карму. Так вот, я за все грехи заплатила сполна. И попросила прощения, - сказала Алиса в Instagram.

Помимо освобождения дома Татьяна Ивановна намерена взыскать с Алисы порядка двух миллионов рублей неосновательного обогащения - слушание по этому делу состоится 19 июля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!