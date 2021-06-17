Мужчину избили и ограбили ранним утром в Алматы

Задержали двух подозреваемых.

В Алматы мужчину избили и ограбили ранним утром, сообщает zakon.kz.

Около половины пятого утра в полицию поступил звонок от молодого человека. Он, прося о помощи, сообщил, что его избили и забрали личные вещи. Патрульный экипаж спустя минуты уже прочесывал прилегающую к месту преступления территорию, - сообщается в Telegram-канале Департамента полиции Алматы.

Задержали двух подозреваемых. Они полностью отрицают свою причастность к ограблению. Говорят, что проходили мимо.

Следователям предстоит выяснить степень участия в преступлении каждого из задержанных. Для разбирательства они доставлены в Управление полиции Медеуского района.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!