Новая пешеходная зона появится в Алматы

Строительство началось 12 июня.

На улице Жандосова в Наурызбайском районе Алматы появится новая пешеходная зона, сообщает zakon.kz.

Строительство началось 12 июня.

Как передает Krisha.kz, общая длина проезжей части - 300 м, пешеходной части - 280 м, ширина тротуара - 2,2 м. Стоимость строительства составит 40 млн тенге.

Здесь построят детские игровые и спортивные площадки, установят освещение и элементы благоустройства, организуют места досуга, озеленят территорию.

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