Новая пешеходная зона появится в Алматы

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Строительство началось 12 июня.
На улице Жандосова в Наурызбайском районе Алматы появится новая пешеходная зона, сообщает zakon.kz.
Строительство началось 12 июня.
Как передает Krisha.kz, общая длина проезжей части - 300 м, пешеходной части - 280 м, ширина тротуара - 2,2 м. Стоимость строительства составит 40 млн тенге.
Здесь построят детские игровые и спортивные площадки, установят освещение и элементы благоустройства, организуют места досуга, озеленят территорию.
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