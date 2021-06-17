Что мешает разбогатеть разным знакам зодиака

Финансового успеха может достичь каждый.

Астрологи отмечают, что предрасположенность к богатству или бедности закладывается в человека в день его рождения, сообщает zakon.kz.

Как пишет "Пятый канал", кто-то в течение всей жизни будет буквально притягивать деньги, другим же придется изрядно попотеть, чтобы заработать хотя бы на стабильно сытую жизнь.

Однако финансового успеха может достичь каждый, главное, знать, как действовать и в какой сфере развивать свои таланты, - считают звездочеты.

Овен

Редкому Овну удается без труда заработать состояние. Нельзя сказать, что деньги их любят, прежде всего, потому что представители этого знака склонны к неожиданным и крупным тратам. Эти ребята любят заказать коктейль на всех присутствующих на вечеринке или заглянуть в автосалон с последствиями. Овны, которые осознают свой "грешок", имеют шанс привлечь удачу. Им нужно научиться копить деньги или откладывать некоторые суммы на счет, с которого нельзя тут же снять средства. Есть и еще один способ - выбрать в спутники, например, Рака, чтоб контролировал.

Телец

Купюры и монетки прибывают в кошелек Тельцов, можно сказать, с энтузиазмом. Кроме того, представители этого астрологического символа денежки всем сердцем любят. Но и среди них попадаются заядлые транжиры. Кроме того, они не очень ответственны и чересчур доверчивы - в бизнесе им трудно, очень вероятны большие потери и неудачные вложения. Но шанс к концу жизни крепко встать на ноги весьма велик. Чтобы заработать действительно много, Тельцам нужно поменять работу менеджера среднего звена и бесстрашно обнажить свои амбиции. Расширьте границы восприятия, примените нестандартный метод - и карьерная лестница вам покорится.

Близнецы

Близнецы делятся на два типа: примерно в равном количестве под этим знаком рождаются и интеллектуалы-богатеи, и бестолковые финансисты. Последние не умеют даже рассчитать свою зарплату, чтобы хватило до следующей. Кроме того, они - мастера бросать деньги на ветер, в этом никто их не превосходит. Так что, если хотите быть обеспеченными, займитесь своим образованием, посетите полезные курсы, но главное - потом следуйте рекомендациям и держите себя в руках! Каждое дело нужно научиться доводить до конца, и результат не заставит себя ждать.

Рак

Ракам бедность не грозит. Представитель этого знака, перебивающийся с хлеба на воду, - практически невозможная картина. Они настолько осторожны и внимательны, а также прагматичны, что буквально "обречены" на финансовую стабильность и благополучие. Раки очень трогательно и уважительно относятся к деньгам, всегда пересчитывают сдачу и даже на чай оставляют не больше, чем требует вежливость. Им и советовать нечего!

Лев

Львы стремятся быть лучшими во всем - самыми красивыми, нарядными, богатыми и окруженными толпой воздыхателей. Страсть эта настолько сильна, что риска остаться бедным для такого человека практически не существует. Разве что это будут единичная случайность или последствие мирового кризиса, и то лишь временные. Амбиции просто не позволят Льву долго считать копейки, они обязательно вырвутся в лидеры снова. Щедрые траты привлекают в жизнь этих ребят еще большие суммы, но стоит быть очень осторожными с азартными играми!

Дева

Среди Дев больше всех миллионеров, миллиардеров и исторических личностей из сферы бизнеса. Они талантливы и одарены особым складом ума - одна идея может в миг сделать их королями мира. Этот знак также весьма скуп, деньгами не разбрасывается. Астрологи рекомендуют делать упор на интеллектуальный труд, он приносит наибольшие дивиденды. Но с жадностью нужно бороться, это качество может принести много бед и конфликтов с близкими.

Весы

Весы к деньгам относятся легко. Они - не самоцель, а средство получить удовольствие от жизни. Но работать эти товарищи не очень любят, поэтому предпочитают жить за счет более влиятельных и состоятельных любовников, а если повезет - супругов. Привлечь таких они умеют. Звезды советуют Весам озаботиться вопросом рисков. "Кормушка" в любой момент может иссякнуть или подать на развод. Так что хоть какой-то навык лучше заиметь, чтобы не голодать, пока ищешь следующего спонсора.

Скорпион

У Скорпионов перспективы хорошие изначально, главное - не лениться и проявлять целеустремленность. Некоторые представители этого знака работают с таким остервенением, что смотреть страшно, но при этом зарабатывают так, что завидовать не стыдно. Они ловко используют свои связи, могут даже поступать непорядочно, лишь бы получить выгоду. Совет экспертов - всегда контролируйте процесс, избегайте сомнительных партнерств и будьте предусмотрительны. Семь раз отмерь, как говорится, потом отрежь.

Стрелец

Стрельцам часто везет в финансовом плане, они также вполне способны заработать состояние честным трудом. Но промотать все могут, глазом не моргнув. Встреченный вами случайно экс-миллионер в обносках и с последним рублем в кармане - скорее всего, Стрелец. Сохранить и приумножить богатства вам помогут знания и надежные партнеры. Не жалейте времени на матчасть, в будущем информация может спасти вас от разорения. И вам тоже не помешает друг-Рак. А лучше муж или жена!

Козерог

Козероги презирают деньги, ведь эти хрустящие бумажки и блестящие монетки превращают порой людей в фанатиков или предателей. Тщеславные представители этого знака хотят быть достойными людьми, птицами большого полета и широкой души, так сказать. В ответ и деньги их слегка недолюбливают, пишет Аstrocentr.ru. Работать Козерогам приходится много и тяжело, чтобы позволить себе комфортную жизнь без нужды. Но трудиться они умеют. Астрологи рекомендуют отключить непродуктивную установку и проникнуться уважением к плебейским бумажкам. Верный настрой может творить чудеса, вот увидите!

Водолей

Для Водолеев даже составить план трат на неделю - архисложная задача. В детстве их учили считать, но толку от этого никакого. Они все время забывают заплатить за аренду жилья или не могут устоять перед дорогим костюмом или платьем. А потом есть нечего. Все потому, что Водолеи, как и Козероги, несерьезно относятся к деньгам. Им жизненно необходимо постоянно повышать финансовую грамотность, составлять списки и алгоритмы, желательно, на бумаге, еще более желательно - постоянно освежать их в памяти. Только тотальный контроль и внимательность спасут ситуацию.

Рыбы

Часть представителей этого знака выбивается в люди, причем, такие люди, к которым через три ряда охранников не подберешься. Среди российских миллионеров очень много представителей именно этого знака. Помимо таланта к зарабатыванию денег, они обладают умением экономить, откладывать на цели, копить. Многие из этих ребят - настоящие скряги, хотя ворочают баснословными суммами. Они из тех, кто не отстанет от должника, даже если заем был крошечный. Астрологи советуют Рыбам не экономить хотя бы на самых близких и не считать чужие заработки. Чуть ослабив хватку и открыв душу, вы станете очень счастливыми.

Читайте также:

Назван топ-5 самых ревнивых знаков зодиака

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!