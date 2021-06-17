Если соблюдать закон об аудиторах, то его просто невозможно выполнить - эксперт

Всякий аудитор, который будет повышать свою квалификацию, будет нарушать закон.

Поправки в многострадальный Закон об аудиторской деятельности были приняты 6 июля 2020 года и вводятся в действие по истечении одного года - 6 июля 2021 года. О многочисленных недоработках в законодательстве в данной сфере рассказывает в интервью zakon.kz известный эксперт, советник председателя совета ПАО "Палата аудиторов Республики Казахстан" Александр Карпич.

- Александр Николаевич, в предыдущих наших интервью мы не раз говорили с вами о новациях, внесенных в Закон об аудиторской деятельности. Конец мая и начало июня этого года отмечены "звездопадом" приказов министра финансов по аудиторской деятельности. Давайте опять вернемся к аудиторам и через призму принятых законодательных поправок рассмотрим новые утвержденные правила и требования.

- Да, в серии публикаций мы со всем тщанием рассмотрели поправки в Закон "Об аудиторской деятельности". Кроме всех прочих нестыковок, неурегулированных вопросов, недосформулированных мыслей и прочих недосказанностей, была выявлена существенная проблема, которая ставит под сомнение реализацию отдельных положений закона. Но до сих пор никто не привел доказательств обратного, никто не опроверг высказанных мною опасений. Думаю, стоит напомнить вашим пользователям, о чем шла речь.

В целях динамичного развития казахстанского аудита, борясь за все хорошее, опираясь на международный опыт (как же без него?) законодательно было установлено, что профессиональной или профессиональными аудиторскими организациями в течение трех месяцев со дня введения в действие принятых поправок должна быть учреждена не имеющая членства некоммерческая организация - профессиональный совет по аудиторской деятельности. Вопросов нет, надо, значит, надо. Учреждение "состоится при любой погоде".

Проблема только в том, что при существующем количестве профессиональных аудиторских организаций, в девичестве - Палаты аудиторов, создать, учредить, образовать или еще каким-то способом вдохнуть жизнь в высший орган управления, которым является правление, не представляется никакой возможности.

- Почему?

- Законом устанавливается следующее положение: "Количество членов правления должно составлять нечетное число, при этом численность представителей профессиональных организаций должна составлять одну треть от общего числа членов правления".

Простая арифметика: на текущую дату зарегистрированы шесть профессиональных аудиторских организаций. Если их представители должны составлять одну треть от всех членов правления, то три третьих должно быть ровно 18. Число 18 является четным, что противоречит установленным законом требованиям.

Чтобы выполнить требования закона, необходимо количество профессиональных организаций либо увеличить на единицу, либо на эту же единицу уменьшить. Любое четное число профессиональных аудиторских организаций приводит к неразрешимым проблемам создания или функционирования правления профессионального совета по аудиторской деятельности.

Обращаю внимание на то, что увеличить или сократить численность членов правления не представляется возможным. В законе устанавливается строгое соотношение представителей профорганизаций к общей численности - одна треть. Строго - одна треть, без вариантов. Было бы по-иному, например, "не менее" или "не более", тогда имеется широкий простор для фантазий и вариантов. В существующих формулировках ничего подобного не получается.

- "Родимое пятно", как говорится, уже случилось... Так что вы можете сказать по поводу министерских приказов, о тех же правилах повышения квалификации аудиторов, например?

- Так я и начал с главного. Если соблюдать закон - а мы должны и обязаны соблюдать закон - то выполнить отдельные его положения просто не представляется возможным.

Ситуация с утвержденными министром правилами повышения квалификации аудиторов, порядка получения и формы сертификата о прохождении курсов по повышению квалификации аудиторов - аналогичная.

Этими правилами нельзя руководствоваться. Всякий аудитор, который будет повышать свою квалификацию, или тот, кто будет это делать в соответствии с этими правилами, будет нарушать законодательство об аудиторской деятельности.

- Какое-то прям радикальное заявление у вас…

- Вот смотрите, в преамбуле приказа указывается, цитирую: "В соответствии с подпунктом 9-3) статьи 7 Закона Республики Казахстан "Об аудиторской деятельности "ПРИКАЗЫВАЮ…".

Порядок введения в действие Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аудиторской деятельности" устанавливается в статье 2, в которой, в частности, говорится:

"1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении одного года со дня его первого официального опубликования…".

Закон был опубликован 6 июля 2020 года в газете "Казахстанская правда". Таким образом, любые требования, полномочия, ответственность, компетенции или ограничения, определенные законом, вступают в силу только с 6 июля 2021 года.

Закон предоставляет уполномоченному органу дополнительные компетенции, в том числе по разработке и утверждению правил повышения квалификации аудиторов, порядка получения и формы сертификата о прохождении курсов по повышению квалификации аудиторов.

Однако уполномоченный орган приобретает эту компетенцию только с 6 июля 2021 года. До этой даты уполномоченный орган, простите за возможный каламбур, не уполномочен ни разрабатывать, ни утверждать такие правила просто потому, что закон не вступил в силу.

Да, закон принят, опубликован, но никакие его положения до 6 июля 2021 года не работают. Особо подчеркиваю, что даже после 6 июля 2021 года этими правилами, при всей их возможной внутренней правильности, сбалансированности, продуманности, совершенстве, руководствоваться нельзя, так как они были утверждены государственным органом, не имеющим на дату их утверждения соответствующей компетенции.

- Рано или поздно эти несоответствия, наверное, будут устранены.

- Правила распространяются только на аудиторов, которые являются членами профессиональных аудиторских организаций. Если аудитор не является членом профорганизации, то и повышать квалификацию совсем необязательно, никто строго смотреть не станет и укоризненно головой не покачает.

- Разве аудиторы не обязаны быть членами профорганизации?

- Нет, такого требования нет. Аудиторская организация обязана, а вот аудитор - нет, только по желанию. Следовательно, строгость по принуждению аудиторов повышать свой профессиональный уровень умеряется необязательностью его выполнения просто по причине того, что аудитор не обязан быть членом профессиональной организации.

Но даже являясь членом профорганизации, аудитор не несет никакой ответственности за то, что не прошел повышение квалификации. Ответственность отсутствует.

- Но аудитора же могут исключить из профорганизации, в чем проблема?

- Конечно, могут, и даже очень вероятно, что исключат, но это никак не скажется на его профессиональной деятельности.

Нет установленного законом требования о том, чтобы аудитор в обязательном порядке был членом профорганизации, нет установленной законом ответственности аудитора за то, что он не повысил свою квалификацию, например, в виде штрафа, запрета участвовать в проведении аудита в течение некоторого срока и так далее.

- А как же конкуренция? Чтобы быть конкурентным, надо постоянно повышать квалификацию, совершенствовать профессионализм.

- Так-то оно так, но это, как я понимаю, ответственность и забота непосредственно самого аудитора: хочешь быть успешным - учись, развивайся, проходи курсы, получай сертификаты и прочие документы, подтверждающие твои потенциальные профессиональные знания. Насильно в рай не загонишь, а такие формальные, расплывчатые требования, которые и составляют текст правил, ни к чему, кроме как к махровому формализму, не приводят.

- Почему потенциальные профессиональные знания?

- Знания подтверждаются только в работе, а не по факту получения сертификата или диплома. Давайте не будем углубляться в детали, а продолжим по существу рассматривать правила, которыми руководствоваться нельзя.

В правилах имеется такое положение: "Аудиторам, успешно прошедшим повышение квалификации, выдается сертификат о прохождении курсов по повышению квалификации аудиторов по форме…". Вопрос: что значит "успешно"? Каким критерием или критериями определяется успешность? Как доказать, что аудитор "успешно" прошел повышение квалификации?

Или вот очередная неопределенность: "В зачет по обязательным часам, пройденным аудиторами в соответствующей области профессионального развития, принимаются сертификаты по дисциплинам, по которым проводится аттестация, а также написание, защита и опубликование научных работ".

- Что вас здесь смущает?

- Во-первых, что такое "область профессионального развития"? Как хочешь, так и понимай. Почему не написать четко и ясно, что понимается под "областями профессионального развития"? Зачем гадать, домысливать, фантазировать?!

Во-вторых, что такое "аттестация"? Аттестация кандидатов в аудиторы? Если так, то почему не дописать еще всего два слова?

В данном документе не приводится понятийный аппарат с раскрытием содержания используемых понятий, поэтому такая неопределенность, я бы даже сказал, небрежность, вполне может ввести в заблуждение кого угодно, и потом доказывай, что ты аудитор.

Или вот еще: "Дополнительные часы курса повышения квалификации проводятся в целях развития профессиональных, интеллектуальных, специальных и функциональных, личностных, межличностных, коммуникативных, организационных и управленческих навыков, профессиональных ценностей, отношений".

Что такое "специальные" навыки? Каким образом распределяются дополнительные часы между развитием упомянутых навыков? Например, я все дополнительные часы буду отдавать развитию профессиональных и интеллектуальных навыков, а специальные оставлю без внимания. Как быть? Или данный вопрос относится к компетенции профорганизации, в том числе и то, что относится к "специальным" навыкам?

Есть и другие неопределенности, цитирую: "Для получения аудитором сертификата профессиональная организация: 1) обучает своих членов в соответствии с пунктами 6 и 8 настоящих Правил; 2) обеспечивает слушателей надлежащими учебными материалами; 3) создает современную учебно-материальную базу".

Все эти мероприятия профессиональная организация выполняет не в целях постоянного повышения квалификации, совершенствования полученных ранее знаний, повышения качества предоставляемых услуг, а именно для получения сертификата. Так что является целью рассматриваемых правил? Формальное получение сертификата или действительно повышение профессиональных знаний, наработка навыков? Для достижения каких целей разрабатывались эти правила? Однозначно, для получения сертификата.

Дальше. Указывается, что профорганизация обучает своих членов в соответствии с пунктами 6 и 8 настоящих Правил. Поинтересуемся пунктом 6: "В зачет по обязательным часам, пройденным аудиторами в соответствующей области профессионального развития, принимаются сертификаты по дисциплинам, по которым проводится аттестация, а также написание, защита и опубликование научных работ". Где вы видите, что в этом пункте говорится об обучении? Ни слова, ни намека на обучение, даже слова этого нет. В этом пункте говорится только о том, что принимается в зачет по обязательным часам. И только.

Кстати, в пункте 8 говорится, что принимаются в зачет по дополнительным часам, а про процесс обучения - ни слова.

Следующие два подпункта тоже грешат неопределенностью: непонятны критерии, в соответствии с которыми учебные материалы будут признаваться "надлежащими", а созданная учебно-материальная база - современной.

- А само аудиторское сообщество разве не участвовало в подготовке этих правил?

- Нет в смысле "да". Должно было участвовать и участвовало. По запросу Ассоциации финансистов Палатой аудиторов были подготовлены и представлены замечания, предложения и дополнения к проектам приказов, которые необходимо было разработать во исполнение закона.

Кроме того, по рассматриваемым сейчас правилам мною на egov.kz в разделе "Открытые НПА" были размещены замечания и предложения, которые частично были учтены. Так что участия более чем достаточно, только результаты совсем не радуют.

Торгын Нурсеитова

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