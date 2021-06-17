Появились кадры затопления Крыма

Центр Керчи обесточен.

На восток Крыма обрушились сильные ливни, сообщает zakon.kz.

По данным РИА Новости, в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячной нормы осадков.

На полуострове было объявлено штормовое предупреждение, ожидались дожди с грозами и шквальный ветер.

Центр Керчи обесточен после затопления трансформаторных подстанций, подтоплены также 236 домов и больница.

В крымском селе Приозерное рядом с Керчью из-за сильного ливня, с которым не справилась дамба, подтопило 18 домовладений с приусадебными участками.

Спасатели эвакуировали 40 человек, в том числе - десять детей.

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