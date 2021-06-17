Скончался почетный карагандинский металлург

Вся жизнь Виктора Семеновича была связана с Карагандинским металлургическим комбинатом.

Ушел из жизни почетный металлург Щерба Виктор Семенович, сообщает zakon.kz.

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, вся его жизнь была связана с Карагандинским металлургическим комбинатом, где он прошел путь от простого металлурга до руководителя Казахстанской Магнитки.

Виктор Семенович останется в памяти как истинный патриот, неутомимый труженик, руководитель и настоящий человек. пресс-служба МИИР РК

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