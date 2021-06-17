На смену "черной" в Индию пришла "зеленая плесень"

В стране уже выявлены случаи "черной", "белой" и "желтой" плесени.

В Индии у перенесшего COVID-19 выявили грибковое заболевание "зеленая плесень", сообщает zakon.kz.

Представитель департамента здравоохранения штата Мадхья-Прадеш отмечает, что этот случай, возможно, является первым в стране.

34-летний мужчина проходил лечение в больнице в Индауре последние полтора месяца. У него было поражено инфекцией 90% легких. Пациент вылечился от COVID-19, однако вскоре у него начались кровотечения из носа, поднялась температура. Врачи подозревали у него мукормикоз, или "черную плесень". Но при обследовании выяснилось, что у мужчины "зеленая плесень" - вариант аспергиллеза, грибкового заболевания, - говорится в сообщении ТАСС.

Пациента перевезли в больницу в Мумбаи.

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В стране уже выявлены случаи "черной", "белой" и "желтой" плесени.

Больше всего заразившихся "черной плесенью": 11 июня власти сообщили о 31 216 случаях в стране, количество летальных исходов из-за этого грибкового заболевания составило 2 109.

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