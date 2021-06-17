Житель Жамбылской области стрелял из дробовика в пятерых человек

Он полностью признал свою вину.

22-летний житель Жамбылской области ранил из ружья пятерых жителей Сарысуского района, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел 15 июня.

Сообщение в полицию поступило из центральной больницы Сарысуского района - туда с дробовыми ранениями обратились пять жителей 20-ти, 22-х и 24-х лет.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 24 ч. 3-99 ч. 2 п. 1, 9 УК РК (Покушение на убийство, совершенное в отношении двух и более лиц из хулиганский побуждений), - отметили в полиции области.

Конфликт произошел из хулиганских побуждений.

Был установлен и задержан 22-летний подозреваемый. Он полностью признал свою вину и водворен в изолятор временного содержания. Назначены все соответствующие экспертизы, - добавили в ведомстве.

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