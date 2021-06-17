В Актюбинской области умер второй ребенок, обгоревший в машине

Он получил ожоги 4-й степени.

В Актюбинской области умер второй ребенок, обгоревший в неисправной машине, сообщает zakon.kz.

По данным издания "Мой город," возгорание неисправной машины ВАЗ-2106, стоявшей во дворе дома в селе Енбек ту Айтекебийского района, произошло 16 июня около 15.00.

Двое детей играли в салоне авто. Отчего возник пожар, неизвестно.

7-летний мальчик успел выскочить из нее, его 3-летний брат не смог и сгорел.

Старший брат получил ожоги 4-й степени. Его состояние врачи оценивали как крайне тяжелое. К сожалению, спасти жизнь ребенку медикам не удалось. Он скончался в областной больнице, куда его доставили с помощью санавиации, - говорится в публикации "Хабар 24".

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