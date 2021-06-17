Совет сына Пугачевой и Галкина рэперам рассмешил пользователей Сети

Гарри Галкин посоветовал всем рэперам России пить много воды.

Совет сына Аллы Пугачевой и Максима Галкина - Гарри - российским рэперам рассмешил пользователей Сети, сообщает zakon.kz.

Шуточный видеоролик Галкин опубликовал на своей странице в Instagram.

Чтобы стать рэпером, надо пить много воды, потому что вода состоит из слюней. А слюнями уже поешь рэп, - говорит Гарри Галкин на видео.

В ответ на это отец пообещал передать его совет "всем рэперам России".

Шучу, - заключил Гарри Галкин.

Подписчиков Максима Галкина шуточный совет сына развеселил.

"Это очень смешно!" "Такой папин стиль вырисовывается в юморе". "Обожаю детский слог и фантазию". "Ребенок развивается нормально. И с чувством юмора тоже все хорошо". "Всем рэперам нужно запастись слюнями!" - написали они.

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