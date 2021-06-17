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Совет сына Пугачевой и Галкина рэперам рассмешил пользователей Сети

Фото: instagram.com/maxgalkinru 17 июня 2021, 15:18

Гарри Галкин посоветовал всем рэперам России пить много воды.

Совет сына Аллы Пугачевой и Максима Галкина - Гарри - российским рэперам рассмешил пользователей Сети, сообщает zakon.kz.

Шуточный видеоролик Галкин опубликовал на своей странице в Instagram.

Чтобы стать рэпером, надо пить много воды, потому что вода состоит из слюней. А слюнями уже поешь рэп, - говорит Гарри Галкин на видео.

В ответ на это отец пообещал передать его совет "всем рэперам России".

Шучу, - заключил Гарри Галкин.

Подписчиков Максима Галкина шуточный совет сына развеселил.

"Это очень смешно!"

"Такой папин стиль вырисовывается в юморе".

"Обожаю детский слог и фантазию".

"Ребенок развивается нормально. И с чувством юмора тоже все хорошо".

"Всем рэперам нужно запастись слюнями!" - написали они.

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