Частично ограничат движение на одной из улиц Алматы 

Приложение zakon.kz
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Временные ограничения вводятся для проведения аварийных работ на теплосетях.
В Алматы на день частично ограничат движение по улице Утеген батыра, сообщает zakon.kz.
С 9:00 до 22:00 часов 18 июня в Ауэзовском районе Алматы будет частично ограничено движение автотранспорта по улице Утеген батыра от улицы Жубанова до улицы Кабдолова в северном направлении, - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".
Временные ограничения вводятся для проведения аварийных работ на теплосетях, проходящих под проезжей частью названного уличного сегмента.
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