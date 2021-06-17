Умер знаменитый индийский актер

Наибольшую популярность Чандрашекхар получил после роли в фильме "Танцор диско" .

Умер индийский актер Чандрашекхар из фильма "Танцор диско", сообщает zakon.kz.

Он скончался в возрасте 98 лет в Мумбаи. Причиной смерти стали возрастные заболевания

По информации РИА Новости, Чандрашекхар родился 3 июля 1922 года в Индии. Пик его актерской карьеры пришелся на 50-60-е годы. Он снялся в 172 фильмах. Наибольшую популярность получил после роли в фильме "Танцор диско" (1982).

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