Близняшки из Актау отказались драться в финале. Исход боя решили "камень, ножницы, бумага"

Удача оказалась на стороне Айи Кенжегали.

Сестры-близняшки отказались противостоять друг другу в финале турнира по тхэквондо. Они определили победителя с помощью популярной игры на руках, передает zakon.kz.

Lada.kz пишет, что в Кызылординской области прошел турнир по тхэквондо.

В финальном поединке за первое место в весовой категории до 24 кг вышли близняшки Айя и Сая Кенжегали из Мангистау. Они не стали драться, а решили побороться за первое место, сыграв на руках "камень, ножницы, бумага". В итоге удача оказалась на стороне Айи Кенжегали.

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