Доход водителей такси DiDi в Казахстане может достигать более миллиона тенге

Казахстан станет 4-й страной в Евразийском регионе, где доступен сервис.

DiDi, один из крупнейших в мире сервисов по заказу такси, недавно запустил регистрацию водителей в Казахстане. Водители смогут заработать до 1 200 000 тенге в месяц в период запуска сервиса.

Согласно данным Бюро национальной статистики это в 5 раз больше, чем средняя заработная плата в стране. Запуск сервиса запланирован на конец июня в Алматы и Нур-Cултане.

DiDi предлагает водителям прозрачные условия сотрудничества, возможность достойного заработка, гибкий график, а также гарантирует соблюдение налоговых требований. Платформа обеспечивает эффективность работы подключенных водителей за счет инновационных технологий, опробованных в 15 странах мира. DiDi использует анализ больших данных, алгоритмы прогнозирования спроса и интеллектуальной диспетчеризации, машинное обучение, что позволяет водителям совершать больше поездок, а значит и больше зарабатывать, - прокомментировал Роман Мирошниченко, операционный директор DiDi по региону Восточной Европы и Центральной Азии.

Водители могут сотрудничать с DiDi полный рабочий день или несколько часов в день или в неделю. Так, 40% всех водителей используют подобные сервисы не как основной способ заработка. В отличие от других платформ, DiDi также позволит работать водителям на автомобилях, брендированных другими агрегаторами. Это даст возможность каждому водителю опробовать сервис DiDi.

Типичный портрет водителя DiDi - мужчины в возрасте от 20 до 39 лет. При этом стоит отметить, что на данный момент в сервисе DiDi зарегистрировано около 3 миллионов женщин-водителей по всему миру. Это связано в первую очередь с повышенными стандартами безопасности сервиса, которые гарантированы как водителям, так и пассажирам.

Казахстан станет 4-й страной в Евразийском регионе, где доступен сервис DiDi. Приложение для пассажиров уже можно скачать в мобильных сторах. Заказывать поездки в DiDi казахстанцы смогут в июне текущего года.

Водители и партнеры могут зарегистрироваться в DiDi через приложение, которое доступно в Google Play и на веб-сайте (для таксопарков и партнеров-водителей). Водители и партнеры, которые зарегистрируются до официального запуска DiDi, имеют шанс получить дополнительные бонусы, а также дополнительный доход до 15 000 тенге, участвуя в акции "Приведи друга".

DiDi – один из крупнейших в мире технологических сервисов по заказу поездок. DiDi предлагает широкий набор услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, Африке и России: это сервис по заказу такси, аренде автомобилей и велосипедов, организации автобусных перевозок, каршеринг и карпулинг, автомобильные решения и финансовые сервисы. С помощью DiDi можно вызвать “трезвого водителя”, а также заказать доставку, получить услуги в сфере грузовых перевозок и логистики.

Для более подробной информации посетите: www.didiglobal/news и официальный сайт DiDi в Казахстане.

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