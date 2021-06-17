Эффективность специальных экономических зон повысят в Казахстане 

В Казахстане функционируют 13 СЭЗ.

Под председательством первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова состоялось заседание рабочей группы по вопросам повышения эффективности деятельности специальных экономических зон, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

26 января на расширенном заседании правительства глава государства отметил, что на неэффективные СЭЗ не должны тратиться бюджетные деньги и они должны быть ликвидированы.

В правительстве создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители Счетного комитета, Агентства по стратегическому планированию и реформам, Международного финансового центра "Астана" и другие заинтересованные госорганы и организации.

На заседании рабочей группы подняты вопросы относительно подходов по повышению эффективности деятельности СЭЗ, в том числе в части:

определения конкретных и четких критериев (высокотехнологичность, импортозамещаемость, высокая добавленная стоимость, высокие переделы, инновационность, экспортоориентированность) для предоставления льгот и преференций с установлением сроков действия СЭЗ;

установления ответственности инвесторов за неисполнение взятых обязательств путем совершенствования действующего законодательства;

целесообразности дальнейшего функционирования отдельных СЭЗ, в том числе на МЦПС "Хоргос", "Химпарк Тараз", "Астана – новый город";

По итогам предложены меры оперативного и системного характера, которые будут направлены на активизацию работы по реализации проектов в СЭЗ, совершенствование деятельности управляющих компаний, а также обеспечение равной конкуренции для развития отечественных производителей. Смаилов поручил в недельный срок доработать предложенные подходы по совершенствованию деятельности СЭЗ и внести соответствующий проект на рассмотрение.

В Казахстане функционируют 13 СЭЗ. В действующих СЭЗ реализовано 303 проекта. Создано более 20 тыс. рабочих мест. На территориях СЭЗ выпускается 136 видов продукции, из них более 30 новых видов продукции появились благодаря реализации программы индустриализации (вертолеты, оптические прицелы для винтовок, приборы ночного видения, бронетранспортеры, локомотивы, электровозы, пассажирские вагоны, трубы премиум класса, хлопковая целлюлоза, полипропиленовая нити), а также оказывается более 50 уникальных IT-решений и услуг.

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