"Дать сдачу". Родители спровоцировали драку детей в Нур-Султане

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В драку подростков вмешались родители в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

На странице @zhaloby.astana в Instagram появилось сообщение о том, что 16 июня в столице мужчина с женой избили девушку.

Однако, в полиции отметили, что родители в драке не принимали участие.

Между 12-13-летними подростками произошла драка из-за неприязненных отношений. Об этом родителям рассказала одна из девушек. На что супружеская пара во дворе дома по улице Абая на детской площадке сказала своим детям дать сдачу. По данному факту в полицию поступило заявление от родителей несовершеннолетних, участвовавших в конфликте, - отметили в ДП.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой виновный будет привлечен к ответственности.

Департамент полиции предупреждает, что подобное поведение взрослых негативно сказывается на воспитании подрастающего поколения, - добавили в ведомстве.

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