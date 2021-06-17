Экс-директора морга Алматы осудили к 8 годам

Бахытжана Алибекова признали виновным.

Экс-директора морга Бахытжана Алибекова приговорили к восьми годам лишения свободы, передает zakon.kz.

В пресс-службе райсуда №2 Медеуского района Алматы рассказали, в чем обвинялся экс-директор.

В феврале 2018 года Алибеков попросил Т. зарегистрировать ТОО, которое не могло заниматься бизнесом, поскольку не имело ни штатных сотрудников, ни оборудования, ни технических средств. Затем экс-директор попросил своего знакомого К. переоформить его на свое имя.

В ноябре 2019 года Алибеков признал ТОО победителем тендера на захоронение биологических отходов на кладбище. На эти цели государство выделило 6 млн тенге. Но фактически работы провело другое ТОО на арендованных грузовиках за 3 млн 600 тыс. тенге.

Экс-директор морга зная, что компания не вывозила биологические отходы на кладбище, поручил бухгалтеру морга Р. подготовить акты выполненных работ и счета-фактуры на 4 млн. 500 тыс. тенге.

Затем, зная, что в силу своих полномочий в его обязанности входит подписание актов приемки передачи медицинского оборудования, А. потребовал от представителя субподрядной организации взятку в размере 14 млн. тенге.

В итоге Бахытжана Алибекова задержали и обвинили в незаконном участии в предпринимательской деятельности, присвоении и растрате чужого имущества в крупном размере и покушении на получение взятки.

Сегодня, 17 июня, ему вынесли приговор.

Суд учел, что экс-директор морга впервые привлекается к уголовной ответственности и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Отягчающих вину обстоятельств предъявлено не было.

Приговором суда Алибеков окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности, - говорится в сообщении суда.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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