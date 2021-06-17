Мемориал памяти героически погибшим полицейским открыли в Костанайской области

Память героев почтили минутой молчания.

В селе Камысты полицейские открыли Мемориал памяти сотрудникам полиции, героически погибшим при выполнении служебного долга, передает zakon.kz.

Это наглядный пример всеобщего уважения, патриотического воспитания молодежи. За годы Независимости страны при исполнении служебного долга погибли 44 полицейских области, из которых 12 при задержании. Всегда нужно помнить имена героев, которые отдали свои жизни во имя безопасности и спокойствия людей. Этот обелиск является свидетельством нашей безграничной благодарности отважным людям, чьи имена будут помнить вечно, – приводит Polisia.kz слова заместителя начальника ДП области Ардака Ынтыкбаева.

Полицейские и гости мероприятия возложили цветы к памятнику и почтили память героев минутой молчания.

В канун празднования 29-ой годовщины со Дня образования казахстанской полиции, мы открываем обелиск патриотам нашей Родины, безвременно ушедшим в мирное время, которые доказали верность присяге и долгу. Их имена всегда будут ярким примером героизма, доблести и чести, – подчеркнул аким Камыстинского района Газиз Бекмухамедов.

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