Президент раскритиковал акиматы двух регионов за нерасторопность

Он указал на то, что работы по газификации столицы, Карагандинской и Акмолинской областей отстают от графика.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития газовой отрасли, где особое внимание уделил газификации страны, уровень которой превысил 53% по РК, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Как отмечается, шесть регионов Казахстана газифицированы более чем на 90%. В то же время Президент указал на то, что работы по газификации столицы, Карагандинской и Акмолинской областей отстают от графика.

Магистральный газопровод "Сарыарка" был своевременно введен в эксплуатацию в 2019 году. Этот социально значимый общестрановой проект направлен на улучшение экологической ситуации и повышение качества жизни населения. Из-за нерасторопности акиматов сроки завершения фактической газификации жилья откладываются. Поэтому Правительству предстоит актуализировать план газификации данных регионов с четкими сроками, индикаторами и ответственными лицами, – сказал глава государства.

Токаев полагает, что отдельного внимания заслуживает полное обеспечение газом севера страны, в частности, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей. Газификация способна придать значительный импульс промышленному развитию данных регионов, сделать их более привлекательными для ведения бизнеса и проживания.

Это вопрос государственной важности. Существуют, как минимум, два подхода: продолжение магистрального газопровода "Сарыарка" или подключение к российской газотранспортной системе. В каждом из вариантов есть свои плюсы и минусы. Правительству совместно с акиматами регионов следует определиться с выбором в ближайшее время, – подчеркнул Президент.

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