Как борются с онкологией в Казахстане: о достижениях и перспективах развития ННОЦ

По итогам 2020 года в Казахстане выявлено 32 526 человек с онкозаболеваниями.

Каждый день на страже здоровья граждан стоят медицинские работники. Их труд очень важен особенно в оказании онкологической помощи населению. В связи с этим не меньшее значение приобретает развитие онкологической службы в Казахстане. Надо отметить, что за эти годы в стране многое сделано для борьбы с раком. Накануне Дня медицинского работника в интервью zakon.kz заместитель Председателя Правления Национального научного онкологического центра по медицинской деятельности, кандидат медицинских наук, доцент, врач-хирург высшей квалификационной категории Адильбек Кайрбекович Мукажанов рассказал о трудовых буднях онкологов и о достижениях Центра.

- Адильбек Кайрбекович, какова в последние годы ситуация по онкозаболеваниям в Казахстане?

- По международным данным Global cancer statistics, Казахстан относится к странам с умеренно высокими показателями заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований. По итогам 2020 года в Казахстане выявлено 32 526 человек с онкозаболеваниями, а показатель заболеваемости онкологией составил 173,5 на 100 тыс. населения.

В структуре онкологической заболеваемости на первом месте стоит рак молочной железы (13,2%), на втором - рак легкого (10,4%), на третьем - колоректальный рак (9,6%). При этом заболеваемость среди женщин несколько выше, чем у мужчин.

Необходимо отметить, что в возрастной структуре около 60% заболевших - это люди трудоспособного возраста от 18 до 63 лет.

За 2020 год отмечается снижение смертности от онкологии по большинству локализаций. Показатель смертности от злокачественных новообразований (ЗН) за 2020 год составил 75,5 на 100 тысяч населения, это 14 150 случаев. Снижение уровня смертности составило 0,7%. В структуре смертности на первом месте - рак легкого (16,4%), на втором - рак желудка (11,5%), на третьем – колоректальный рак (10,7%) и рак молочной железы (7,8%).

В большинстве случаев успешное лечение онкозаболевания зависит от его раннего выявления. В связи с этим важность проведения скрининговых исследований не вызывает сомнений. Сегодня в Казахстане доступны три вида скрининга целевых групп населения - это на рак шейки матки, молочной железы и колоректальный рак. Скрининг проводится полностью за счет государственных средств и для населения бесплатен.

К сожалению, социально-экономическое бремя заболеваемости, смертности и инвалидизации населения от рака все еще остается высоким во всем мире. По данным ВОЗ, можно предотвратить возникновение 30-50% раковых заболеваний, если избегать факторов риска и использовать имеющиеся стратегии профилактики, основанные на научных данных. Кроме того, бремя рака можно уменьшить за счет все того же раннего выявления, надлежащего лечения и ухода за пациентами, у которых развиваются онкологические заболевания. При ранней диагностике и надлежащем лечении существует высокая вероятность излечения многих видов рака.

- Сейчас медицина не стоит на месте. Каковы, на Ваш взгляд, перспективные направления развития Национального научного онкологического центра?

- Как вы знаете, в реализацию Послания Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева народу Казахстана от 10 января 2018 года "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции" 11 мая 2018 года принято Постановление правительства РК № 255 о создании ТОО "Национальный научный онкологический центр" со 100% участием государства и подведомственного министерству здравоохранения РК. В настоящее время в столице идет строительство нового корпуса Национального научного онкологического центра, который будет состоять из современного стационара с круглосуточным и дневным пребыванием пациентов, научно-исследовательского центра, научных и клинических лабораторий. Он станет уникальным медицинским учреждением, оснащенным самым современным оборудованием для диагностики и лечения онкологических заболеваний. В центре будет свой циклотронный комплекс по производству радиофармпрепаратов для радионуклидной диагностики и терапии, а также для проведения научных исследований. Будут внедрены методы терапии, которые у нас сейчас в Казахстане не применяются или недостаточно распространены. Например, это радионуклидная терапия при раке щитовидной железы, лучевая стереотаксическая терапия/хирургия при опухолях головного и спинного мозга, лазеротерапия и др.

Будет построен протонный центр, который станет первым в Средней Азии и Казахстане. Протонная терапия отличается сочетанием высокой эффективности и щадящего воздействия на организм человека. Данная терапия позволит нам лечить пациентов с редкими заболеваниями, такими как опухоли глаза, головного и спинного мозга, особенно у детей.

Помимо этого, планируется внедрить новые принципы и методы персонализированного лечения онкопациентов с использованием мультидисциплинарного подхода, новых методов лабораторной и инструментальной диагностики предраковых и раковых заболеваний. Предусмотрена лаборатория канцерогенеза, включающая отделения генетики, клеточных технологий и другие. Будет осуществляться трансферт передовых технологий в лечении злокачественных новообразований, научно-исследовательская работа, расширится стратегическое партнерство с ведущими зарубежными клиниками и международными центрами в области онкологии. Внедрение всех этих методик диагностики и лечения позволит нашим пациентам получать необходимое лечение у нас в стране, не выезжая за рубеж.

- На Ваш взгляд, требуется ли совершенствование онкологической помощи и что необходимо улучшать? На что следует направить больше усилий?

- Для дальнейшего развития онкологической помощи необходимо совершенствовать профилактику онкозаболеваний за счет ранней диагностики, повышения эффективности онкологических скрининговых осмотров и информированности населения о факторах риска. В настоящее время уже принимаются меры по повышению солидарной ответственности населения, государства и работодателей за сохранение и укрепление индивидуального и общественного здоровья.

Безусловно, требуется дальнейшее повышение доступности высокотехнологичных методов диагностики и лечения онкозаболеваний в соответствии с международными стандартами и на основе мультидисциплинарного подхода, а также создание современной системы реабилитационной и паллиативной помощи онкобольным.

В частности, ННОЦ инициирована разработка первых в Казахстане клинических протоколов по реабилитации онкопациентов. Увеличение удельного веса молодых работоспособных людей среди заболевших приводит к тому, что восстановительное лечение этих пациентов, возвращение им трудоспособности и социального статуса приобретает важное социально-экономическое значение.

Медицинская онкологическая наука находится в постоянном развитии в связи с внедрением в практику новых достижений научно-технического прогресса, развитием научной мысли, достижением определенных результатов в лечении пациентов, появлением новых направлений для научных исследований. Современное состояние онкологической науки предполагает комплексный подход к понимаю причин, механизмов развития онкологического процесса и реакции как организма, так и опухоли на лечение.

- Раз речь зашла о науке, то какие инновационные технологии используются в ННОЦ, что есть в Центре, чего нет ни у кого в Казахстане для лечения онкопациентов? Какие можете отметить достижения?

- Наш центр был основан более 10 лет назад и имеет богатую историю. Одним из первых в стране начали проводить операции по трансплантации печени, почки и кожи. В настоящее время успешно развиваем данное направление. Трансплантацию печени проводим не только при хронических заболеваниях печени (цирроз печени), но и при злокачественных опухолях. Аллотрансплантация кожи проводится при обширных длительно незаживающих ранах, в том числе после хирургических операций по поводу опухолевых поражений. В центре внедрены и широко используются миниинвазивные и органосохраняющие операции при различной локализации опухолевого процесса: торако-, лапаро- и эндоскопические операции, радиочастотная абляция, химиоэмболизация опухолей и др. При канцероматозе брюшины нами внедрен и применяется инновационный метод - гипертермическая интраперитонеальная химиотерапия (HIPEC).

В 2010 году был открыт и успешно работает центр онкогематологии, где применяются современные методы лечения онкогематологических больных. ННОЦ является единственным в Казахстане центром, который проводит трансплантацию костного мозга взрослым со злокачественными заболеваниями крови. Нами проводятся все виды трансплантации костного мозга – ауто-, гапло- и аллотрансплантация. Ежегодно проводятся более 70 трансплантаций костного мозга и после ввода в эксплуатацию нового корпуса их количество увеличится в более чем два раза.

Мы двигаемся в ногу со временем и делаем все, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших граждан. Поэтому стараемся следить за развитием медицинской науки и внедрять самые передовые высокотехнологичные методы лечения.

- Для любой организации, в том числе, в медицинской сфере, основную ценность составляет персонал. Какая работа идет по повышению квалификации медработников?

- Одновременно со строительством нового корпуса ведется работа по наращиванию кадрового и научного потенциала центра. Нами составлена программа повышения квалификации врачей, среднего медицинского персонала и специалистов немедицинского профиля (инженеры, физики и др.). Обучение будет проводиться в ведущих зарубежных онкологических клиниках Германии, Южной Кореи, Японии, Дании, Франции, с которыми подписаны меморандумы и соглашения о сотрудничестве. К сожалению, ввиду эпидемиологической ситуации в мире, в связи с распространением коронавирусной инфекции начать обучение в прошлом году не получилось. В этом году мы проводили обучающие семинары и лекции в онлайн-формате. В мае этого года удалось отправить первую группу специалистов на обучение в Национальный онкологический центр Южной Кореи и они в настоящее время проходят там стажировку. Данная работа будет активно продолжаться в этом и последующим годах. Мы намерены создать пул квалифицированных клиницистов с опытом проведения научных исследований, которые будут осуществлять трансфер передовых технологий в клиническую практику нашего центра с последующим распространением в регионы.

- Адильбек Кайрбекович, накануне Дня медицинского работника что бы вы пожелали своим коллегам?

- Труд медицинских работников бесценен так же, как жизнь и здоровье их пациентов, за спасение которых они борются, лечат, дарят им возможность радоваться каждому новому дню. Во все времена медики остаются на передовой с опасными болезнями, будь это борьба с онкологией или же борьба с другими недугами. Значение труда медицинских работников наглядно продемонстрировала пандемия коронавируса. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех своих коллег и тех, кто имеет отношение к этой благородной профессии, с профессиональным праздником – Днем медицинского работника. Хотелось бы пожелать крепкого здоровья! Пусть работа приносит радость и удовлетворение, пациенты быстро идут на поправку и будут благодарны Вам за помощь.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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