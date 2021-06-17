Экс-президенту Франции грозит срок до шести месяцев тюрьмы

Также ему грозит штраф в 3750 евро.

Прокуратура требует приговорить экс-президента Франции Николя Саркози к шести месяцам тюрьмы по делу о превышении финансирования его предвыборной кампании 2012 года, передает zakon.kz.

В прокуратуре дополнительно требуют для экс-президента шесть месяцев условно и штраф в 3750 евро, - пишет ТАСС.

Пост главы государства Саркози занимал с 2007-го по 2012 год.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!