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Фейком назвали в Нацбанке новость о съеденных термитами триллионах

Фото: kursiv.kz 17 июня 2021, 21:15

Насекомые якобы полакомились деньгами из хранилища банка.

В Национальном банке Казахстана опровергли информацию о съеденных термитами триллионах тенге, передает zakon.kz.

Данная информация не соответствует действительности. Это фейк, - рассказали редакции zakon.kz в пресс-службе Нацбанка РК.

Ранее в Сети появилась информация, что термиты якобы съели 2 трлн тенге в хранилище Нацбанка.

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