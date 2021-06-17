Фейком назвали в Нацбанке новость о съеденных термитами триллионах

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Насекомые якобы полакомились деньгами из хранилища банка.
В Национальном банке Казахстана опровергли информацию о съеденных термитами триллионах тенге, передает zakon.kz.
Данная информация не соответствует действительности. Это фейк, - рассказали редакции zakon.kz в пресс-службе Нацбанка РК.
Ранее в Сети появилась информация, что термиты якобы съели 2 трлн тенге в хранилище Нацбанка.
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