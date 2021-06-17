Иманбек опубликовал фото с популярным англо-норвежским диджеем

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Казахстанский диджей вернулся в Алматы по работе.
Казахстанский диджей и музыкант Иманбек Зейкенов опубликовал фото с популярным англо-норвежским музыкальным продюсером и диджеем Аланом Уокером, передает zakon.kz.
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Salam alleikum, - подписал Иманбек фото, опубликованное в Instagram.
Ранее они опубликовали совместный клип, который быстро набрал значительное количество просмотров.
Алан Олав Уокер стал известен в 2015 году после выпуска сингла "Faded", который получил платиновый статус в нескольких странах и собрал более 3 млрд просмотров на YouTube.
По состоянию на 2020 год он занимает 26-е место в списке лучших диджеев мира по версии журнала DJ Magazine.
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