Двое госпитализированы с ожогами в результате пожара в Таразе

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем (курение).

В Таразе произошел пожар в жилом доме, шесть человек были доставлены в больницу, передает zakon.kz.

17 июня в 19.41 в городе Тараз, в девятом микрорайоне, в одном из пятиэтажных домов в квартире, расположенной на третьем этаже, произошел пожар (загорание домашних вещей и мебели) на площади 25 кв. м. В ходе тушения пожара силами ДЧС из квартиры, расположенной на четвертом этаже, с помощью лестницы трехколенки были спасены пять человек, из них четыре ребенка, также по лестничному маршу были эвакуированы 25 человек, из них 10 детей, - рассказал официальный представитель МЧС Талгат Уали.

Пожар локализован в 20.05 и ликвидирован в 20.07.

Бригадами скорой помощи с места пожара доставлены в лечебные учреждения города шесть человек, из которых двое с ожогами госпитализированы в реанимационное отделение. Это граждане 1949 и 1979 годов рождения, остальных после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем (курение). В тушении пожара были задействованы 30 пожарных и семь единиц техники ДЧС, - резюмируется в сообщении.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!