Бельгия обыграла Данию на Euro-2020

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Бельгии.

Сборные Дании и Бельгии встретились во втором матче группы В чемпионата Европы-2020, сообщает zakon.kz.

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Уже на второй минуте первого тайма датский нападающий Юссуф Поульсен забивает первый гол в ворота бельгийской команды.

Во втором тайме Бельгия отыгралась на 55-ой минуте. Датчане увлеклись и пропустили контратаку. Ворота поразил Торган Азар.

Последний гол в матче забил Кевин Де Брюйне на 71 минуте, поставив точку в этом споре за победу.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Бельгии.

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