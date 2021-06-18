Немецких солдат отзывают из Литвы из-за домогательств и антисемитизма

Одни военнослужащие проходят по делу как подозреваемые, другие - как потерпевшие.

Германия отзывает из Литвы нескольких солдат из-за скандала вокруг вечеринки, после которой ведется расследование ряда преступлений, передает zakon.kz.

Германия отзывает из Литвы четверых солдат, которые участвовали в скандальной вечеринке, на которой были совершены преступления. По данным Der Spiegel, вечеринка прошла в апреле, а в начале июня об этом стало известно от одного из солдат. В данный момент проходит расследование преступлений, которые произошли на вечеринке, в частности, сексуальных домогательств и распевания антисемитских песен, - пишет mignews.

Как уточняется, одни военнослужащие проходят по делу как подозреваемые, другие - как потерпевшие.

Солдаты немецкой армии, участвовавшие в вечеринке, были частью контингента НАТО Enhanced Forward Presence, - резюмируется в сообщении.

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