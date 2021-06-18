Уши как у эльфа стали трендом в пластической хирургии Китая в 2021 году

В Китае торчащие уши являются символом удачи.

Китайские хирурги выделили изменение формы ушей среди их пациентов, как самую популярную пластическую операцию в 2021 году, передает zakon.kz.

Речь идет о хирургическом вмешательстве, с помощью которого врачи корректируют уши и придают им заостренную форму, тем самым имитируя внешность эльфа. По мнению пациентов, такая форма ушей визуально вытягивает лицо, - пишет lenta.ru.

Известно, что в Китае торчащие уши являются символом удачи.

Как отмечается, популярность эльфийских ушей стала распространяться благодаря местным знаменитостям.

Врач медицинской клиники Gaoshang в городе Гуанчжоу Ю Вэньлинь (Yu Wenlin) рассказал, что ежедневно выполняет около шести подобных операций. Чаще всего форму ушей изменяют путем введения гиалуроновой кислоты, в то же время некоторые медики вживляют в уши часть хряща или искусственные импланты, - отмечается в сообщении.

Средняя цена на приобретение желаемой формы ушей в Китае - около 1500 долларов.

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