На кишащую паразитами воду жалуются жители нового района Алматы

Приходится покупать бутилированную воду.

Жители присоединенного к Алматы микрорайона "Курамыс" Наурызбайского района жалуются на отсутствие питьевой воды и кишащую паразитами воду для полива, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Наша улица была самая лучшая. Мы сами скидывались, тянули воду за свой счет, стелили асфальт, арыки поставили. Все благоустройство сделали мы. Пришла цивилизация, мы стали городом, началась канализация и городская вода. Мы поначалу обрадовались. Полтора года мы молчали, думали, вот-вот все закончится, - рассказывает жителница микрорайона "Курамыс" Екатерина Хишанло.

Как выяснилось. вода в районе есть лишь поливная, но ее даже после очистки фильтром лучше не пить сырой, говорят жители. Приходится покупать бутилированную воду. Также беспокоит людей дорога, которую начали делать до локдауна, а с его наступлением работы заморозили.

С прошлого года новоиспеченные горожане терпят все эти неудобства. А еще добавилась проблема с канализацией. Ее провели, но еще не запустили. Люди, живущие выше по улице, успели подключиться и стали сливать нечистоты. Теперь они стекают вниз и скапливаются вот в этой шахте, - говорит Хишанло.

По словам возмущенных людей, им предложили доводить работы до конца за собственные средства.

Стали копать, проводить воду, канализацию. А потом вдруг говорят, все, дальше сами. Мы протянем трубу, а вы подключайтесь. Но ведь она должна проходить рядом с домом, а от меня она в 25 м. Сказали, давайте 300 тыс., и мы вам подключим. Откуда у меня такие деньги? Приходиться делать самому, вот сосед помогает. С прошлого года ведутся работы по строительству водопроводно-канализационных сетей по восьми микрорайонам Наурызбайского района. В связи с карантином есть отставание по срокам. Мы ждем, чтобы жильцы подключились к центральному водоснабжению, после чего будет полноценный асфальт, - рассказывает житель микрорайона Ораз Садатов.

Представители акимата говорят, что для питьевой воды строится фильтровальная станция на реке Каргалы, и еще одна станция на другой реке проходит экспертизу. Водопроводная система строится за государственный счет, а вот подключиться к канализации люди должны самостоятельно. Все проблемы чиновники обещали решить до конца года.

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