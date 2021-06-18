Сборная Нидерландов досрочно вышла в плей-офф Евро-2020, одолев Австрию

Матч – заключительный в группе C. Команды подошли к нему уже имея в своем активе по три очка. Для выхода в 1/8 финала турнира обеим командам надо было не столько выиграть, сколько не проиграть. Ничья тоже вполне устраивала и тех, и других - с четырьмя очками обычно выходят в плей-офф.

17 июня состоялся очередной матч групповой стадии Евро-2020 Нидерланды — Австрия, сообщает zakon.kz.

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Игра проходила на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме.

Матч – заключительный в группе C. Команды подошли к нему уже имея в своем активе по три очка. Для выхода в 1/8 финала турнира обеим командам надо было не столько выиграть, сколько не проиграть. Ничья тоже вполне устраивала и тех, и других - с четырьмя очками обычно выходят в плей-офф. Но специалисты не зря, почти единодушно, отдавали предпочтение подопечным Франка де Бура. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу голландцев.

Спустя 10 минут игры, капитан австрийцев Давид Алаба, пытаясь отобрать мяч у Дюмфриса в своей штрафной, врезал ему по ногам. Дензел пробежал еще секунду, решил, что, все-таки ему больно, и упал. Эта секунда заставила судью заподозрить симуляцию, и он проверил падение на повторе, после чего назначил пенальти.

Депай блестяще его реализовал, открыв счет в матче. 1:0 в пользу сборной Нидерландов.

На 40 минуте Депай вновь едва не забил. Ван Анхолт идеально забросил мяч из центра поля рядом со штрафной, где его перехватил Вегорст. Но, находясь в неудобной позиции, не стал бить сам, а переправил Мемфису. Депай же не сумел нормально попасть по прыгающему мячу и тот вместо того, чтобы улететь в пустые ворота с пяти метров, воспарил над перекладиной.

На экране можно было наблюдать эмоциональное разочарование главного тренера сборной Нидерландов Франка де Бура, поначалу вскинувшегося при этом ударе.

Второй гол голландцы забили на 22 минуте второго тайма. Только что вышедший на замену Мален ворвался в штрафную, передал мяч на Дюмфриза, а Дензел переправил его в ближайший угол.

В сегодняшней игре трудно вспомнить хотя бы один, по-настоящему опасный момент у ворот сборной Нидерландов. У прорвавшихся австрийцев почти сразу забирали мяч и переправляли обратно на их сторону поля. Под конец игры они и сами это осознали и били по воротам соперника издалека, не входя в штрафную. Исключением стал Давид Алаба, который едва не распечатал девятку ворот голландцев из-за штрафной на 36 минуте второго тайма игры. Стекеленбург не успевал за мячом, и австрийцы имели реальный шанс размочить счет. Но мяч ушел в метре от штанги.

Итог игры – 2:0 в пользу сборной Нидерландов, которая досрочно оформила выход в плей-офф чемпионата Европы.

Впрочем, команда австрийцев была ослаблена. У них на поле не вышел форвард Марко Арнаутович. УЕФА забанил его на одну игру за оскорбление албанцев. Его отец из Сербии и во время игры с Северной Македонией, Марко показал непристойный жест их защитнику - этническому албанцу Эзджану Алиоски и громогласно высказал ему свое, не слишком комплиментарное, мнение о его матушке.

Нидерланды и Австрия играли друг с другом более 10 раз, но последний сборные встречались аж в 2016-м году. Тогда в товарищеском матче Нидерланды также выиграли со счетом 2:0. Хотя команды с тех пор сильно поменялись. Всего голландцы победили в шести последних матчах между командами, забив в среднем по три мяча за игру.

Нидерланды – Австрия:

Нидерланды не проигрывали в 6 последних матчах

В последних 5 играх Австрия пропускала в среднем 1.40 гола за игру.

В пятницу 18 июня на Евро-2020 сыграют команды Швеции и Словакии. А также Хорватия - Чехия. Затем Англия и Шотландия.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Швеция-Словакия: победа Швеции – 1.86, победа Словакии – 4.9, ничья – 3.5.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Хорватия-Чехия: победа Хорватии – 2.21, победа Чехии – 3.4, ничья – 3.6.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Англия - Шотландия: победа Англии - 1.35, победа Шотландии - 11.00, ничья - 5.30.

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