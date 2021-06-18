Ему надо заканчивать: Хабиб Нурмагомедов дал совет Головкину

Он также подчеркнул, что если в MMA у тебя могут быть травмы суставов, то в боксе могут быть проблемы с головой.

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции посвящённой турниру EFC ответил на вопрос о карьере казахстанской легенде бокса Геннадия Головкина, дав тому личный совет, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

В 2004 году он был в финале Олимпиады. Уже почти 20 лет прошло. Ему уже 38 лет. Ну можно ему один бой сделать, заработать денег на свою старость и закончить на этом — мой личный совет. Когда человеку за 35 ему не стоит заниматься таким жестким видом спорта. Один-два боя и ему надо заканчивать, потому что у него семья, у него еще впереди жизнь — надо двигаться. Бокс это более травматичный чем MMA, — сказал Хабиб.

Он также подчеркнул, что если в MMA у тебя могут быть травмы суставов, то в боксе могут быть проблемы с головой.

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