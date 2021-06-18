Секс-скандал с Биллом Гейтсом поставил под угрозу Microsoft

Генеральный директор Microsoft объявил о пересмотре подхода к разрешению кадровых споров и пообещал больше поддержки и открытости со стороны компании.

Один из крупнейших инвесторов призвал Microsoft бороться с домогательствами внутри компании после секс-скандала с участием ее основателя Билла Гейтса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Это поможет избежать правовых и репутационных рисков, а также сохранит ценность акций компании, передает CNN.

В резолюции, опубликованной 17 июня, влиятельная инвестиционная фирма Arjuna Capital призвала ИТ-компанию публиковать ежегодный доклад о транспарентности, где будут подробно описаны политика в отношении сексуальных домогательств и расследования предполагаемых инцидентов.

К Microsoft сейчас приковано пристальное внимание общественности в связи с многочисленными заявлениями о харассменте и кажущейся неспособностью решить их адекватно и прозрачно. Сообщения о сексуальных домогательствах Билла Гейтса к сотрудникам лишь обострили опасения и подвергли сомнениям культуру, установленную высшим руководством, — заявила управляющий партнер Arjuna Capital Наташа Ламб.

Microsoft же отказался комментировать резолюцию.

Больше всего подвергается обсуждениям роман Билла Гейтса с сотрудницей компании в 2000 году, когда тот еще был председателем совета директоров. Руководство Microsoft запустило расследование по этому делу 2 года назад, а в начале 2020-го Гейтс покинул совет директоров. Однако представитель Гейтса заявил, что данное решение никак не связано со скандалом.

Microsoft столкнулась и с другими обвинениями от сотрудников, столкнувшихся с гендерной дискриминацией и харассментом. В 2015 году на компанию подали коллективный иск, в котором бывшая работница указала на несправедливое к ней отношение из-за половой принадлежности. На это в Microsoft ответили, что они "привыкли разделять рабочую силу".

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла объявил в письме к сотрудникам о пересмотре подхода к разрешению кадровых споров и пообещал больше поддержки и открытости со стороны компании. Месяц назад Наделла ответил на обвинения в адрес Билла Гейтса и вопросы к корпоративной культуре.

Microsoft в 2021 году сильно отличается от того, что был в 2000-м. Для меня и для каждого в компании важна наша культура, наше разнообразие, наша вовлеченность, в частности, в ежедневные проблемы наших людей. Это в огромном приоритете, — сказал Наделла ранее в интервью.

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