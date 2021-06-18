О ситуации с COVID-19 в Казахстане рассказали в Минздраве

За прошедшие сутки зарегистрировано 1174 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 17 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1174 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 372,

в городе Алматы - 105,

в городе Шымкент - 37,

в Акмолинской области - 38,

в Актюбинской области - 34,

в Алматинской области - 37,

в Атырауской области - 62,

в ВКО – 90,

в Жамбылской области – 18,

в ЗКО – 71,

в Карагандинской области – 152,

в Костанайской области – 32,

в Кызылординской области – 20,

в Мангыстауской области – 30,

в Павлодарской области – 44,

в СКО – 16,

в Туркестанской области – 16.

Всего в стране подтверждено 406 383 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 435 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

в городе Нур-Султан - 260,

в городе Алматы - 180,

в городе Шымкент - 40,

в Акмолинской области - 29,

в Актюбинской области - 13,

в Алматинской области - 55,

в Атырауской области - 134,

в ВКО - 68,

в Жамбылской области - 207,

в ЗКО - 115,

в Карагандинской области - 120,

в Костанайской области - 57,

в Кызылординской области – 1,

в Мангыстауской области - 39,

в Павлодарской области - 85,

в СКО - 21,

в Туркестанской области - 11.

Всего в стране выздоровел 382 461 человек от COVID-19.

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