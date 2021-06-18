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О ситуации с COVID-19 в Казахстане рассказали в Минздраве

Фото: pixabay 18 июня 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 1174 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 17 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1174 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 372,
  • в городе Алматы - 105,
  • в городе Шымкент - 37,
  • в Акмолинской области - 38,
  • в Актюбинской области - 34,
  • в Алматинской области - 37,
  • в Атырауской области - 62,
  • в ВКО – 90,
  • в Жамбылской области – 18,
  • в ЗКО – 71,
  • в Карагандинской области – 152,
  • в Костанайской области – 32,
  • в Кызылординской области – 20,
  • в Мангыстауской области – 30,
  • в Павлодарской области – 44,
  • в СКО – 16,
  • в Туркестанской области – 16.

Всего в стране подтверждено 406 383 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 435 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

  • в городе Нур-Султан - 260,
  • в городе Алматы - 180,
  • в городе Шымкент - 40,
  • в Акмолинской области - 29,
  • в Актюбинской области - 13,
  • в Алматинской области - 55,
  • в Атырауской области - 134,
  • в ВКО - 68,
  • в Жамбылской области - 207,
  • в ЗКО - 115,
  • в Карагандинской области - 120,
  • в Костанайской области - 57,
  • в Кызылординской области – 1,
  • в Мангыстауской области - 39,
  • в Павлодарской области - 85,
  • в СКО - 21,
  • в Туркестанской области - 11.

Всего в стране выздоровел 382 461 человек от COVID-19.

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