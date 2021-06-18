О ситуации с COVID-19 в Казахстане рассказали в Минздраве

За прошедшие сутки зарегистрировано 1174 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 17 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1174 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 372,
- в городе Алматы - 105,
- в городе Шымкент - 37,
- в Акмолинской области - 38,
- в Актюбинской области - 34,
- в Алматинской области - 37,
- в Атырауской области - 62,
- в ВКО – 90,
- в Жамбылской области – 18,
- в ЗКО – 71,
- в Карагандинской области – 152,
- в Костанайской области – 32,
- в Кызылординской области – 20,
- в Мангыстауской области – 30,
- в Павлодарской области – 44,
- в СКО – 16,
- в Туркестанской области – 16.
Всего в стране подтверждено 406 383 случая.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1 435 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
- в городе Нур-Султан - 260,
- в городе Алматы - 180,
- в городе Шымкент - 40,
- в Акмолинской области - 29,
- в Актюбинской области - 13,
- в Алматинской области - 55,
- в Атырауской области - 134,
- в ВКО - 68,
- в Жамбылской области - 207,
- в ЗКО - 115,
- в Карагандинской области - 120,
- в Костанайской области - 57,
- в Кызылординской области – 1,
- в Мангыстауской области - 39,
- в Павлодарской области - 85,
- в СКО - 21,
- в Туркестанской области - 11.
Всего в стране выздоровел 382 461 человек от COVID-19.
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