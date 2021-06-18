Байден сделал день отмены рабства федеральным праздником

Также 19 июня теперь официально является выходным днем.

Президент США Джо Байден подписал указ о признании федеральным праздником Дня освобождения рабов в стране, отмечаемый 19 июня, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, 19 июня теперь официально является выходным. Трансляцию церемонии из Белого дома вели американские телеканалы.

Сегодня мы провозглашаем 19 июня тем, что он должен быть федеральным праздником. <...> Мне особенно приятно, что мы выступили вместе, как демократы и республиканцы, чтобы вспомнить этот день при подавляющей двухпартийной поддержке в Конгрессе. Я надеюсь, что это начало перемен в наших отношениях друг с другом, - сказал Байден.

Политик отметил, что «великие нации не игнорируют свои наиболее болезненные моменты».

Поскольку 19 июня в этом году выпадает на субботу, выходной в США переносится на 18 июня.

Новый праздник получил название День национальной независимости (National Independence Day). Отдельно в США уже существует День независимости (Independence Day), который отмечают 4 июля. Это день принятия Декларации независимости США от Великобритании в 1776 году.

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