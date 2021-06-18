Ухудшают всасывание железа: названы непригодные для употребления с мясом продукты

Специалист посоветовала не сочетать мясо с молочными продуктами.

Эндокринолог и диетолог назвала непригодные для употребления с мясом продукты, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Специалист посоветовала не сочетать мясо с молочными продуктами.

Дело в том, что кальций, который содержится в сырах, молоке, йогуртах, ухудшает всасывание железа в среднем на 50-60 процентов, - пояснила Татьяна Бочарова.

По ее словам, это важно учитывать, когда речь идет о питании детей, беременных женщин, а также пациентов с диагнозом "анемия".

Бочарова порекомендовала запивать мясо стаканом цитрусового сока или водой. Она отметила, что полифенол танин, который содержится в кофе и чае, также снижает усвоение железа.

Кроме того, мясо хуже переваривается с крахмалистыми продуктами: хлебом, картофелем, кукурузой, макаронами. Это допустимое сочетание, но его следует избегать тем, кто склонен к полноте, - сказала диетолог.

Пациентам с лишним весом она посоветовала употреблять мясо с зеленью и овощами.

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