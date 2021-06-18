Какие регионы Казахстана в ”красной” и ”желтой” зонах

В "красной" зоне по-прежнему находятся город Нур-Султан.

Минздрав обновил информацию по "красной", "желтой" и "зеленой" зонам эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, сообщает zakon.kz.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах РК на 18 июня 2021 года, в "красной" зоне по-прежнему находится город Нур-Султан.

В "желтой" зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.⠀В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангыстауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!