По Акмолинской области за прошедший отопительный период 2020/2021 года будет произведен перерасчет платы за тепловую энергию на общую сумму 5 880 500 тенге.

Потребителям Акмолинской области возместят более 5 млн тенге за тепло, сообщает zakon.kz.

В соответствии с законодательством о естественных монополиях (подпункт 11) пункта 2 статьи 26) и Правил формирования тарифов, утвержденных приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 (Параграф 1 Главы 10) Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Акмолинской области проведен анализ перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха для потребителей, не имеющих приборов учета (население).

Перерасчет установлен по 10 субъектам естественной монополии.

В целях защиты прав потребителей ДКРЕМ по Акмолинской области направил письма в адрес субъектов с требованием о проведении перерасчета.

Так, по Акмолинской области за прошедший отопительный период 2020/2021 года будет произведен перерасчет платы за тепловую энергию на общую сумму 5 880 500 тенге (с НДС) по 10 субъектам, в том числе:

- по ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" - 290 560 тенге (с НДС);

- по ТОО "Степногорск Энергосбыт" - 511 659 тенге (с НДС);

- по ГКП на ПХВ "Коммунсервис" - 710 440 тенге (с НДС);

- по ТОО "Теміржолсу-Кокшетау" - 25 577 тенге (с НДС);

- по ТОО "Котельная АСИ" - 20 620 тенге (с НДС);

- по ТОО "Жастар Атбасар" - 93 850 тенге (с НДС);

- по ГКП на ПХВ "Есильский горкомхоз" - 2 912 380 тенге (с НДС);

- по ГКП на ПХВ "Комхоз" - 524 793 тенге (с НДС);

- по ГКП на ПХВ "Акколь-горкомхоз" - 787 600 тенге (с НДС);

- по ГКП на ПХВ "Бурабай Тазалык" - 3 017 тенге (с НДС).

Так, потребителям вышеуказанных субъектов перерасчет будет произведен путем зачисления на лицевые счета в виде предоплаты или уменьшения начисления на регулируемую услугу теплоснабжения на начало отопительного периода 2021/2022 годов.

При этом необходимо отметить, что снижение суммы перерасчета за отопительный период 2020/2021 годов от перерасчета за отопительный период 2019/2020 годов обусловлено снижением температуры наружного воздуха в данный отопительный период, а также увеличением потребителей, устанавливающих приборы учета тепловой энергии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!