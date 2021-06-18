Евро-2020: кто выйдет в плей-офф турнира?

Розыгрыш пройдет 21 июня.

На чемпионате Европы по футболу наступает пора решающих матчей, впереди самое интересное – игры на вылет.

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Группа F

Португалия – Германия 19 июня. 22:00 (время Нур-Султана)

Впервые национальные команды оппонентов встретились друг с другом ещё в далеком 1936-м году. Та игра завершилась в пользу немцев со счетом 3:1.

В XXI веке Бундесманшафт и «команда избранных» провели четыре очные дуэли. И все 4 раза матчи заканчивались в пользу сборной Германии. Прервет ли дружина Фернанду Сантуша эту печальную для себя серию?

Группа D

Чехия – Англия 23 июня. 01:00

История взаимоотношений этих соперников складывается в пользу британцев, однако на континентальной арене успехи родоначальников футбола намного скромнее, чем у оппонентов. Англия ни разу не выходила даже в финал, тогда как чехам удалось это сделать в 1996-м году, а их предшественники из Чехословакии и вовсе выигрывали Евро – было это в 1976-м году.

Что перевесит – статистика личных встреч или история успеха на чемпионатах Европы?

Группа F

Португалия – Франция 24 июня. 01:00

Португальцы с французами в очном противостоянии боролись за титул в финале Евро-2016, и тогда последние потерпели домашнее поражение, уступив противникам в овертайме со счетом 0:1.

Общая же статистика противостояния явно в пользу чемпионов мира 2018 года – из 27 очных дуэлей Франция выиграла 19, уступив лишь в шести.

Ссылка на линию Евро от Parimatch

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