Назначен руководитель аппарата Минздрава РК

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Им стал Батырбек Абдильдин.
Батырбек Абдильдин назначен руководителем аппарата Министерства здравоохранения РК, сообщает zakon.kz.
Приказом министра здравоохранения РК Абдильдин Батырбек Султанович назначен на должность руководителя аппарата Министерства здравоохранения Республики Казахстан, - говорится в сообщении primeminister.kz.
Батырбек Абдильдин родился в 1982 году в Костанайской области. Трудовую деятельность начал в 2001 году в качестве представителя иностранной коммерческой организации в Казахстане.
В 2002-2005 гг. - специалист; начальник отдела госзакупок; заместитель директора АО "Курылыс консалтинг" Министерства индустрии и торговли РК.
В 2005-2009 гг. занимал руководящие должности в частных организациях.
В 2009-2011 гг. - руководитель отдела госзакупок и материального обеспечения; заместитель директора РГП "Центр внедрения современных медицинских технологий".
В 2011-2015 гг. - заместитель главного врача ГКП "Городская больница №1 акимата г. Астаны".
В 2015-2020 гг. - трудился в частном секторе.
В 2018-2019 гг. - исполнительный директор Ассоциации медицинского туризма Казахстана.
С сентября 2020 года по настоящее время - руководитель Проектного офиса Министерства здравоохранения РК.
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