Bank RBK предлагает клиентам потребительские займы по самым низким ставкам

Потребительские займы остаются одними из самых востребованных на кредитном рынке РК.

В секторе популярного и пользующегося максимальным спросом у населения РК беззалогового потребительского кредитования среди крупнейших банков-кредиторов страны лучшие условия по минимальной годовой эффективной ставке предлагает Bank RBK: от 8,27%, сообщает Ranking.kz.

Потребительские займы остаются одними из самых востребованных на кредитном рынке РК. Объем займов в секторе вырос на 2,2% за месяц и сразу на 11,2% - за год, до 4,66 трлн тенге к маю текущего года. Для сравнения: в целом объемы кредитования экономики увеличились за год лишь на 7,5%.

В тройке лучших по минимальной ГЭСВ следом за Bank RBK идут Сбербанк (от 8,38%) и Halyk Bank (от 10,4%).

Максимальная сумма кредита - до 7 млн тенге. Именно столько готовы предложить клиентам Bank RBK, Банк ЦентрКредит, ForteBank и Halyk Bank.

Максимальный срок займа в сегменте - до 60 месяцев. На этот срок выдают займы сразу 7 БВУ в секторе.

Предлагающий лучшие условия на рынке потребительского кредитования Bank RBK регулярно показывает себя как один из самых активных кредиторов экономики РК по всем направлениям. Так, по итогам марта текущего года банк - абсолютный лидер месячного роста ссудного портфеля в топовой десятке: сразу плюс 10,5%, до 554,2 млрд тенге. Заметим, за год банк также лидирует по росту портфеля: плюс 36%.

В тройку лидеров по месячному росту удалось войти и Сбербанку (+4,5%). В то же время Halyk Bank, также предлагающий одни из лучших условий по ставкам беззалоговых потребительских кредитов, занял лишь пятое место в рэнкинге месячного роста ссудного портфеля (+3,1%).

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