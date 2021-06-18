Десятки фур застряли на границе в Жамбылской области

Налоговая проверяет транзитный груз на соответствие качеству и наличие сертификатов.

В Жамбылской области на границе застряли десятки фур с товарами, сообщает zakon.kz.

По информации телеканала КТК, 30 фур, которые следовали транзитом из Кыргызстана через Казахстан в Россию, загнали на стоянку налоговики.

Спать и готовить еду водителям приходится на стоянке. За сутки здесь просят 4 тыс. тенге. Но за эти деньги практически никаких условий. Вместо стола - доска, стулья заменяют бетонные блоки. Чтобы согреть чай, из ближайшего села привезли газовый баллон. Он чуть не взорвался, рассказывает водитель.

Сколько водителям еще жить на границе, никто сказать не может. Дальнобойщики подсчитывают убытки. Говорят, две недели простоя обошлись каждому как минимум в 100 тысяч тенге. А ведь впереди еще дальняя дорога.

Сейчас здесь подержат, приедешь на границу Казахстана с Россией, Костанайская область или какая, там тоже загонят на СВХ вот эти, департамент госдоходов. Какие претензии? Да никаких претензий. Они пытаются выявить несоответствие товара, постоянно рвут мешки, портят товар, ногами ходят по нему, - рассказывает Виктор Рыжов.

Налоговая проверяет транзитный груз на соответствие качеству и наличие сертификатов. Чиновники заявляют, что сроки не нарушают.

По фиктивным документам у нас есть факты. По этой информации мы ведем проверки. Если она подтверждается, мы будем штрафовать. От 7 тысяч до 150 тысяч тенге. Мы имеем право проверять товар и соответствие до 30 дней, пока не убедимся, что все по закону, - сказал зам. руководителя Управления государственных доходов по Меркенскому району Елдос Байымбетов.

Стоянку налоговики пообещали сделать бесплатной. Вот только ускорить проверки, говорят, не могут. Сотрудников всего трое.

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