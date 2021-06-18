Почему выросли цены на продукты в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Основными причинами роста цен являются объективные экономические и иные факторы.
В Агентстве по защите и развитию конкуренции ответили на критику депутата Аманжана Жамалова о росте цен на продукты, сообщает zakon.kz.
С начала года рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 6,7% (за аналогичный период 2020 года рост цен составил 5,5%).
Основной рост в первом полугодии отмечается по 6 позициям: плодоовощная продукция (морковь, картофель); масло подсолнечное; сахар-песок; крупа гречневая, мясо кур, яйца куриные. За последние два месяца опережающий рост цен наблюдается на плодоовощную продукцию: картофель - 48,6%, морковь - 53,5%, - рассказали в ведомстве.
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Согласно балансу рынка картофеля, производство в 2019 году составило 3,9 млн тонн, в 2020 году - 4 млн тонн. Обеспеченность внутреннего рынка - 100%.
Общими для всех товарных рынков СЗПТ причинами роста цен является высокая импортозависимость.
В Казахстане производят только 27% от общей потребности сахара, 58% - мяса кур, 68% - подсолнечного масла, 80% - макаронных изделий (рожки). Остальной объем потребностей покрывается за счет импорта. При этом мировой рост цен на продовольствие за рубежом превысил 39% (индекс продовольственных цен ФАО за период май 2020 г.-май 2021 г.). При этом импортируется не только готовая продукция, но и сырье, корма. Цены на импортное сырье также выросли, к примеру, на подсолнечник, в 2 раза, - сообщили в ведомстве.
Большинство причин, влияющих на рост цен, носит отраслевой характер, а также связано с ситуацией на внешних рынках.
Агентством, несмотря на ряд объективных экономических факторов повышения цен, принят комплекс мер антимонопольного реагирования.
С начала 2021 года в адрес субъектов рынка направлено 48 уведомлений о наличии признаков нарушения, из них 19 - по яйцам, 11 - по подсолнечному маслу, 9 - по сахару, 4 - по гречке, 2 - по молочной продукции, 2 - по мясу птицы, 1 - по рожкам. Также с 77 сельхозтоваропроизводителями заключены антимонопольные комплаенсы, направленные на обеспечение прозрачного ценообразования.
Во исполнение 48 уведомлений 47 производителей и оптовых поставщиков куриных яиц, сахара и крупы гречневой заявили о снижении цен от 5 до 10%.
В результате, если еженедельный рост цен на продовольственные товары с начала 2021 года ранее составлял 0,5%, то, начиная с марта, после направления субъектам рынка уведомлений, динамика роста цен снизилась до 0-0,2 %. И такого результата удалось достичь во многом именно благодаря применению инструментов "мягкого права". К ним относятся уведомления, направленные субъектам рынка, которые доказали свою эффективность в кратчайшие сроки, - цены снизились за 1-2 недели. В условиях быстрого роста цен применение жестких антитрастовых мер, то есть выхода на расследования, которые вместе с судебными разбирательствами занимают до 10-12 месяцев, не дало бы ожидаемых результатов, - сообщили в агентстве.
С июня динамика еженедельного роста цен вновь составляет 0,5-0,6% из-за плодоовощной продукции.
По информации пресс-службы, в соответствии с подпунктом 6) пункта 2 статьи 170 Предпринимательского кодекса РК антиконкурентные согласованные действия субъектам рынка вменяются, если совокупная доля субъектов рынка на соответствующем товарном рынке составляет 35 и более процентов. При этом минимальная величина доли одного субъекта рынка на соответствующем товарном рынке должна составлять пять и более процентов. Эти нормы исключают применение антимонопольных мер на рынках плодоовощной продукции, где отсутствует такое доминирование участников рынков. Что касается маржинальности оптового-розничного звена, включая торговые сети и прочих посредников, то, согласно Закону "О торговой деятельности", на СЗПТ действует максимальный размер надбавки в размере 15%, контролируемый местными исполнительными органами.
Как показывает анализ товарных рынков СЗПТ, основными причинами роста цен являются объективные экономические и иные факторы. Это высокая доля импортозависимости по 9 из 19 позициям СЗПТ, в сырье и кормах, неэффективность и непрозрачность действующего механизма субсидирования АПК, незначительные объемы средств, выделяемых в рамках применения оборотных средств для торговых сетей и стабилизационных фондов по сравнению с общим объемом рынка СЗПТ (1,2-1,5 трлн. тенге), дефицит мощностей по хранению плодоовощной продукции и переработки сырья.
Учитывая это, антимонопольный орган включил в Дорожную карту Правительства по стабилизации цен на СЗПТ комплекс мер по развитию, насыщению товарных рынков. Это увеличение посевных площадей и субсидирование импортозависимых товарных рынков, обеспечение стабильности субсидирования, повышение прозрачности рассмотрения и удовлетворения заявок на субсидирование, увеличение объектов торгово-логистической инфраструктуры (овощехранилищ, тепличных комплексов) с учетом потребности регионов, ведение балансов производства и потребления и механизма прогнозирования цен с целью своевременного принятия краткосрочных и долгосрочных сдерживающих мер. Принятые меры позволили сбить экспоненциальный тренд повышения цены, - заключили в ведомстве.
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