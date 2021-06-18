Инклюзия в Казахстане: история двух сильных людей

О долгом пути борьбы с ДЦП и важности мотивации.

Аня Литвинова - ученица обычной алматинской школы. В свободное время встречается с подружками, читает Достоевского и профессионально занимается спортом - входит в паралимпийскую сборную Казахстана. Но так было не всегда. История сильного человека - в новой публикации из цикла «Инклюзия» на портале zakon.kz.

Мама Ани - Татьяна - вспоминает, что врачи роддома о состоянии ее долгожданной дочери сообщили прямо. Стало понятно, что легко не будет. Позже девочке поставили диагноз ДЦП. Как говорит Татьяна, тогда это звучало как приговор.

Бессонные ночи, элементарное незнание, как помочь Ане, к кому обратиться, депрессия, - все это, конечно, навалилось, опускались руки. Те родители, у кого болеют дети, поймут. Многие через это проходят. Татьяна Литвинова

И все же любовь к дочери и желание ей помочь вытеснили напрочь неуверенность и страх. На смену им пришло убеждение, что здоровье Ани значительно улучшится, если как можно раньше начать реабилитацию.

У родителей особенных деток два пути. Первый - жить, как большинство таких семей: прием лекарств, редкая реабилитация, учеба в интернате. Бывает, что родители обнаруживают первые признаки задержек в развитии детей, но не идут в больницы, думают, что все само пройдет. А время уходит, и оно очень ценно

Она выбрала второй путь и твердо решила поставить Аню на ноги. Так начались долгие годы борьбы с ДЦП, когда за каждое правильное положение ног и рук, свободное дыхание, движение, приходилось буквально сражаться.

Поиски информации о клиниках реабилитации и специалистах привели Татьяну в центр САТР, где оказывают помощь детям с различными диагнозами. Ане тогда было четыре месяца.

Девушка рассказывает, что состояние ее сверстников, которые прошли первую реабилитацию после года, намного отличается от ее в худшую сторону. Аня уверена, что важен комплекс лечебных процедур на постоянной основе, как минимум, несколько раз в год.

Ежегодно, а то и несколько раз в год, проходила реабилитацию. Была в центре в Астане, где робот учит ходить заново перенесших инсульт. Ездила по различным реабилитационным центрам. Получала курсы физио- и мануальной терапии.

То, что здоровым детям дается легко, особенные получают в результате непрерывной ежедневной работы. Занятия в бассейне помогли Ане справиться с гипертонусом мышц, наладилась функция дыхания. Сейчас девушка занимается плаванием профессионально.

Было много слез, вплоть до истерик, прежде чем получались какие-то упражнения. Сколько времени провели в больницах, сколько сил потратили на лечение. Бесконечные реабилитации в различных центрах. Но все это в комплексе дало результат. Но я всегда знала, что дочь со всем справится.

Первой победой Ани стало то, что девочка с диагнозом церебральный паралич самостоятельно села уже в 1,5 года, а первые шаги сделала в три. Как вспоминает Татьяна, стимулом для дочери стал… детский сад.

Аня хоть и была ребенком, прекрасно понимала, что если она хочет в детсад, то должна пойти туда сама. Мамы физически не могут опекать детей круглосуточно и всю жизнь. И очень важно подготовить ребенка к более самостоятельному будущему.

От мамы поступила четкая установка: "Хочешь пойти в детский сад, пойдешь. Но сама, своими ножками".

И я пошла. Мне было три года, хотя все говорили, что я начну ходить в семь лет. В пять мама перевела меня из детсада при САТР в логопедический. Аня Литвинова

Когда пришло время девочке идти в школу, оказалось, что в обычных учебных заведениях ей не особо и рады.

Сначала училась в частных школах. Потому что тогда плохо ходила и в государственные меня брать боялись. Еще не было понятия инклюзия, не был принят соответствующий закон. Толком никто не знал, что это такое.

В младших классах у Ани не очень хорошо работали руки, были проблемы с почерком, и не все одноклассники принимали новую ученицу.

Приходилось выкручиваться. Мне нужно было, к примеру, помочь собрать хвостик. Никто не просил опекать меня, но порой эта помощь была нужна.

Девушка уверена, что взаимоотношения между ребятами в инклюзивных классах зависят и от педагогов тоже. Сама она неоднократно сталкивалась с буллингом. Иногда доходило до слез.

Было время, когда наступало такое отчаяние! Хотелось все бросить. Потом поняла, что так устроены люди. И взяла себя в руки. Я не особо комплексую по поводу диагноза. У меня есть цели, я их достигаю. И вокруг всегда встречаются те, кто готов поддержать и помочь.

В шестом классе Аня перешла в школу №38. Она стала в ней первой ученицей с диагнозом ДЦП. Позже в эту школу приняли на обучение еще пять детей с особыми потребностями. Руководство поняло: в инклюзии можно жить, учиться и учить.

Сегодня Аня Литвинова обучается по общей программе и заверяет, что крупных поблажек учителя ей не делают.

Всегда ходила на уроки сама. Из-за проблем с почерком вместо диктанта учителя иногда давали мне контрольное списывание. Иначе бы просто не успевала. Но на этом поблажки заканчивались.

В 8 классе, когда некоторые школы уже работали по инклюзивным программам, Аня вновь сменила гимназию и снова стала первой "особенной" ученицей.

Однажды педагог сказала мне: "Если учишься в обычной школе - учись как все, не можешь учиться - иди в интернат". Для меня эта фраза прозвучала как стимул. Я не хочу учиться в интернате. Социум очень важен для меня.

На физкультуре нормативы школьница сдает тоже вместе со всеми. Мама сразу предупредила: "Никакое освобождение делать не буду".

Все, что нужно, все нормативы я сдавала на общих условиях. Однажды учительница привела меня в пример нашему классу: "Посмотрите на Аню, у нее ноги еле ходят, а она пытается бегать!" Просто я знаю цену каждому шагу.

По признанию школьницы, для нее нет больших и маленьких побед: все они важны, потому что каждая дается ценой больших усилий и работы над собой. Самым главным мотиватором Аня считает свою маму Татьяну.

Каждое занятие, движение, давались Ане ежедневным трудом, иногда вперемешку со слезами, когда раз за разом не получались какие-то простые для обычных людей вещи. Но мама не давала Ане расслабиться.

Мама никогда не делала каких-то скидок. Я много работаю над собой. Например, блузки на пуговицах. Мама заставляет меня саму застегивать их все. Это развивает моторику рук. Поэтому блузки у меня большинство на пуговицах, и я уже практически справляюсь сама. Недавно я научилась завязывать шнурки. Пытаюсь сама пронести бокал с водой или тарелку.

В 2018 году школьница научилась кататься на горных лыжах. Сейчас ее цель - учеба в Германии. За три месяца Аня освоила первый уровень немецкого языка. И это только начало.

Наталья Петровна Умбетова, психолог школы №38, характеризует школьницу как сильную и мотивированную личность.

Конечно, бывало всякое. И в слезах Аня прибегала. Но она умеет вовремя взять себя в руки. Да, Аня - сильная девочка. Да, это - личность. Огромная личность, которая скрывается за хрупкой, на первый взгляд, девушкой. И нам надо брать с нее пример. Всем.

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