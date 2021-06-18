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Пьяный россиянин сжег в печи своего внука

Фото: glavcom.ua 18 июня 2021, 11:15

Пенсионер осужден на 19 лет.

В селе Бутырское Курганской области пьяный дед отправил в горящую печь внука, сообщает zakon.kz.

Трагедия произошла 10 января.

По данным Kurgan.ru, мужчине оставили для присмотра полуторагодовалого внука.

Дед посадил мальчика на качели, из которых тот выпал и потерял сознание. Желая скрыть это, мужчина положил ребенка в раскаленную печь и запер задвижку, - говорится в сообщении.

От полученных ожогов малыш скончался.

Суд приговорил деда к 19 годам колонии строгого режима.

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